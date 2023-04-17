徵收地下埋有廢棄物 北巿府向地主討清運費勝訟

台北巿府辦理北投士林科技園區區段徵收，發給3名地主抵價地後，查獲土地下有掩埋廢棄物，興訟向地主討清運費用。法院判巿府勝訴，地主付335萬至786萬元不等金額。可上訴。

台北高等行政法院判決指出，台北巿政府提告主張，辦理北投士林科技園區區段徵收開發案，民國98年間公告徵收北投區洲美段等多筆土地，3名地主依土地徵收條例規定申請發給抵價地獲核准；3人有在北巿府所製作且載明「申請人所有附件所列土地如經發現地下掩埋廢棄物，申請人本人願負清運責任。」的抵價地申請書上簽章。

抵價地，是指區段徵收時，土地所有權人不願領取現金補償，於徵收公告期間內檢具證明文件，以書面申請徵收地區規劃整理後可供建築之土地，按土地所有權人應領補償地價比例折算抵付。

判決指出，廠商於107年進行填土整地工程時，開挖發現部分土地下有掩埋廢棄物，經邀集地政局土地開發總隊等現場會勘後，發文給3名地主要求依清運條款，應將廢棄物清理完畢，如逾期不清理，將代為清理，並求償必要費用。

判決指出，因地主未清理，巿府為順利進行後續作業，發函告知地主將代為清理，並於清理完竣後，向地主求償必要費用。巿府經比例核算後，發函要求地主償還清運費用，因地主未繳納，巿府提起本件一般給付訴訟。

地主主張，巿府發現土地下埋有廢棄物，應是辦理區段徵收後遭他人所傾倒，不可歸責於他們，且巿府發現廢棄物當時，巿府已是該土地的所有人、使用人及管理人，巿府要求他們支付清運費用，並無理由。

法院認定，本件成立行政契約，依清運條款，巿府得請求地主負債務不履行損害賠償責任；巿府在本件清運廢棄物的契約單價符合市場行情，並無過高或浮編情形。

法院指出，依此清運條款，地主本應就其被徵收土地地下掩埋的廢棄物負清運責任，而經巿府催告其履行而未履行，已構成給付遲延。

判決指出，巿府因地主遲未清理廢棄物，考量區段徵收涉及開發土地的重大公益性，不得已委請施工廠商代為清理廢棄物，並依規定，以巿府所支出費用，請求地主賠償，並無違誤。法院日前判決3名地主各須支付巿府新台幣335萬多元、393萬多元及786萬多元，全案可上訴。