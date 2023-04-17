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老公拜把兄弟強吸乳 她捏敏感處反擊…夫當場撞見

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李姓男子偕同妻子到士林結拜兄弟家中作客，李見結拜兄弟的老婆獨自在後陽台曬衣，他竟強行掀開對方上衣、拉下胸罩，吸吮對方的乳頭。被害人連聲說「不要」，李強吻並熊抱，她掐對方生殖器反抗卻遭老公撞見。士林地方法院依強制猥褻罪判李10月徒刑，台灣高等法院駁回李上訴，因和解高院宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

李曾因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，遭處2月徒刑確定。

李姓男子坦承吸乳，但否認強制猥褻，辯稱2021年8月29日當晚結拜兄弟的老婆從神明廳落地窗走出來陽台，拉著他的手到後陽台，還主動掀起衣服，他才親吻乳頭、嘴巴。李說，整個過程對方「都很享受」「還說我好壞」。

律師辯護說，如果女方真的被猥褻，結拜兄弟應該馬上抓住對方報警，但對方卻沒這麼做，而女方在2021年9月16日傳訊息給李妻，寫道「我被妳老公欺負了，我老公到現在都不原諒我，對我的婚姻已經嚴重影響，我非常受傷」，可見拜把兄弟反而是氣自己的老婆。律師也指出，女方另提出告訴，指李在2021年4月4日於南投竹山性騷擾，如果是真的，女方應對李深惡痛絕，但她卻在案發後還邀約李妻再出遊，且該案當檢察官要進行測謊時即撤回告訴，合理推斷女方是恐懼無法通過測謊才撤告，因此本案也聲請對女方測謊。

因士林地院認為沒有「理想被害人（被害人必須大聲呼救、事後驚慌報警、害怕厭惡加害人）」的形象，不能以被害人事後的表現不如大家所想像的「典型」，就認為無性侵害事實。士院認為李吸吮乳頭、吻嘴並環抱，犯刑法強制猥褻罪。

一審宣判後，李姓男子上訴。高院發現，被害人證稱遭環抱當下無法反抗，她便以右手捏李的生殖器2下，第一次對方沒放手，第二次捏時，她老公就出現了，李也隨即放手，她老公斥喝「你們兩個在幹嘛？」她緊張地跑回客廳。被害人說，老公當場下逐客令，李當時還不想走，但又怕妻子知道，李妻則說「人家在趕我們走了還不走」硬把李拉走。

高院認為李強制猥褻結拜兄弟的老婆，讓對方身心受創，相當不該，判10月徒刑合理。考量李與被害人達成和解，被害人也願意給他緩刑的機會，相信他不會再犯，因此宣告之刑暫不執行。

李姓男子偕同妻子到台北士林結拜兄弟家中作客、飲酒，李見結拜兄弟的老婆獨自在後陽台曬衣，他竟強行掀開對方上衣、拉下胸罩，吸吮對方的乳頭。示意圖／ingimage
李姓男子偕同妻子到台北士林結拜兄弟家中作客、飲酒，李見結拜兄弟的老婆獨自在後陽台曬衣，他竟強行掀開對方上衣、拉下胸罩，吸吮對方的乳頭。示意圖／ingimage

猥褻

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