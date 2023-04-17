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影／警台中封路抓噪音車 查驗12機車10違規全送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局近日在西區執行封閉式路檢，查驗12輛重機車，其中有6輛因改裝排氣管、變更設備，2輛懸掛他車車牌、2件無照駕駛，都依法送辦；一分局表示，今年一月至三月已通報2100件噪音車，以維護民眾居住品質。

第一警分局表示，13日晚間在西區五權路、南屯路、三民路段等重要路口，執行區域封閉式取締酒駕暨噪音改裝車路檢勤務，運用「口袋戰術」規畫警力，以不同地點路檢方式，結合環保局、監理站擴大實施聯合稽查檢測作業。

一分局表示，執勤員警在路檢點，結合線上警力騎乘警用機車，與環保局、監理站人員合作，以「甕中捉鱉」方式，將疑似噪音車輛圍堵攔查後，將車輛引導至檢測地點驗車，勤務中查驗12部重機。

一分局指出，攔查的12輛重機車中，違規改裝消音排氣管、變更原有設備有6件、 懸掛他車號牌2件、無照駕駛2件，總計開罰2.82萬元。

另另環保噪音檢測有3輛不合格，其中1輛機車2次改裝，依法予以開罰，罰款8400元；對檢測合格車輛，現場立即於引擎、排氣管張貼查驗合格噪音標章，讓民眾、駕駛人安心。

一分局長吳燕山說，今年一月至三月已通報2,100件疑似噪音車輛，另外針對可疑非法改裝車修 配廠，以實施家戶訪查方式約制蒐證，發現違法改裝行為即移送主管機關裁罰。

一分局呼籲，民眾若發現汽、機車行駛道路上，有改裝致生噪音擾民之虞，可至環保署設置的網站檢舉（網址:http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp）。

另外，車輛不當改裝案件，可連結至交通部公路總局網站（網址:https://www.thb.gov.tw）檢舉，鼓勵警民共同合作維護社區安寧。

台中市第一警分局在13日執行封閉式路檢，抓到10輛違規、噪音車，全都依法告發。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局在13日執行封閉式路檢，抓到10輛違規、噪音車，全都依法告發。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局在13日執行封閉式路檢，抓到10輛違規、噪音車，全都依法告發。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局在13日執行封閉式路檢，抓到10輛違規、噪音車，全都依法告發。圖／第一警分局提供

噪音 重機 監理站

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