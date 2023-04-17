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暈船仔花52萬元婚沒結成質疑遭騙婚 關鍵對話讓他吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

何姓男子和羅姓女子論及婚嫁，但羅女最後認為兩人生活習慣不合，最後婚沒結成，何男不滿認為他為了羅女前後付出52萬元，兩人卻沒步入禮堂，質疑羅女騙婚，對羅女索討52萬元，但一、二審法官根據兩人對話紀錄，發現何曾表明「是我心甘情願也要贈與給你」，認為何男是自願匯款，判他敗訴確定。

判決指出，何男、羅女曾為男女朋友，2020年2月間，兩人論及婚嫁，不過為了適應彼此，兩人並約定3個月是適應觀察期，只不過交往1個月，羅女發現她的生活習慣和何男差距很大，於是提議兩人退回朋友位置。

何男不願放棄感情，希望羅女再給他機會，並答應羅女在這段期間每個月會提供3萬元的生活費及養育孩子的費用，減輕羅女的經濟壓力。

只不過兩人在一起不久何男就失業，身上還有詐欺官司，但羅女仍不離不棄，同年4月間，何男向羅女求婚成功，但事隔1個月，兩人就因意見相左，羅女決定退回婚戒，還意外發現何男仍繼續抽菸、吃檳榔，果斷不再與何男往來。

何男不滿，質疑兩人交往期間包含撫養費、信用卡債等，共付出52萬元給羅女，質疑羅女惡意騙婚，提告向羅女及羅女父母親索賠52萬元。

羅女挨告後反駁，稱兩人交往後都沒有經過提親、訂婚儀式，何來騙婚之說？何男談感情談到對她父母提告，行為非常幼稚，何況兩人交往時的費用，都是何男心甘情願贈與，他也沒說兩人分手應該歸還。

橋頭地院審理時，法官根據羅女提供的對話紀錄，發現何男曾向羅女掛保證「一切給您的東西，我從來沒有想過要拿回來的」、「我會之後再匯款給你，是想讓你過好日子，也承諾過每個月要給你3萬生活開銷」、「款項下來，給你30萬安家費」、「20000老公給你的黃金紅包」。

法官根據兩人對話內容，認為何男前後匯給羅女的款項，是屬於「贈與」，何男也提不出羅女有哪些騙婚的行為，綜合相關事證，判何男敗訴。

何男不服上訴，稱羅女是以結婚為餌，誘使兩人交往，且兩人在一起後，羅女就不斷跟他借錢，這筆錢羅女應該歸還給他。

高雄高分院審理時，合議庭認為何男曾向羅女強調「我要把我的一切交給你」、「我用低利貸款去借錢來給予我愛的女人償還一些債務，這是身為男人基本應該要做的，我真的從來沒有用錢買愛情的思想，是我心甘情願也要贈與給你的，你放心拿去沒事的」。

合議庭認定何男付給羅女的款項，都是他自願贈與，綜合事證後，駁回何男上訴確定。

何姓男子和羅姓女子論及婚嫁，但兩人生活習慣不同，最後婚沒結成，何男提告向羅女索討52萬元，法官認為他自願贈與判他敗訴。示意圖／ingimage
何姓男子和羅姓女子論及婚嫁，但兩人生活習慣不同，最後婚沒結成，何男提告向羅女索討52萬元，法官認為他自願贈與判他敗訴。示意圖／ingimage

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