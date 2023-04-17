為選上屏東鄉代 夫妻檔花15多萬元向40多戶行賄遭判刑

屏東縣去年地方公職人員選舉賄賂案再一樁，竹田鄉民代表候選人李慶和與陳姓妻子共謀，以每票1千元代價，花費超過15萬元，向40多位鄉民行賄，如願在年底當選，未料被人檢舉，案情曝光遭起訴，屏東地方法院依違反公職人員選舉罷免法，判李1年10月、陳1年8月，皆緩刑4年、褫奪公權3年，可上訴。

64歲的無黨籍李慶和曾任2屆竹田鄉民代表，去年11月參選屏東縣竹田鄉第1選區鄉民代表，為求勝選竟與陳姓妻子於選舉前一個月開始策畫，調閱戶籍資料，陸續向43個家庭依戶內具投票權人口數，以每票1000元為代價行賄，開票當天以613票當選鄉代，不料遭人舉報，檢方介入調查將夫妻倆雙雙起訴。

判決書指出，夫妻2人於11月初開始，分頭到鄉親住家親手交付賄款，本案總賄賂金額約15萬多元，2人罔顧民主正當性機制，為求當選竟對鄉親從事買票行為，影響選舉公平，侵蝕民主政治，危害選舉制度公正性。