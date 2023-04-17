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回家忽然看到有裸女在浴室洗澡 他報警她判刑6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

童姓女子見公寓大門未上鎖，闖空門進入，還使用浴室洗澡，張姓屋主返家發現，請童女離開，童女臨走時順手將張的衣、褲偷走，張向警方提告，台北地院審理，依侵入住宅竊盜罪判童女有期徒刑6月。可上訴。

2021年8月6日晚間，張回家看到不認識的童姓女子在他家脫光衣服洗澡，張喝令童女離開，童女梳洗完畢後，竊取張的上衣、長褲供自己穿著，張忍無可忍，向台北市警中山分局報案，檢方偵查，起訴童女。

童女向法官辯稱，案發當天她是要去張家中向張道歉，因為張家的大門沒上鎖，她於是直接進入。

童女辯說，張大約5分鐘後到家，她向張道歉後，跟張借一下浴室洗澡，後來因自己的衣物全部沾濕無法穿著，又不能光著身體出門，只好向張借穿，等事後再歸還，否認犯罪。

不過，童姓女子辯解未被法官採信，法官認為，童女四肢健全、有謀生能力，卻不思以正道取財，恣意竊取他人的財物，不尊重他人財產法益，判她有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

童姓女子見公寓大門未上鎖，闖空門進入，還使用浴室洗澡，張姓屋主返家發現，請童女離開，童女臨走時順手將張的衣、褲偷走。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
童姓女子見公寓大門未上鎖，闖空門進入，還使用浴室洗澡，張姓屋主返家發現，請童女離開，童女臨走時順手將張的衣、褲偷走。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

浴室 竊盜

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