想賺5萬元在公車總站脫光給人拍 他沒拿到錢還判拘10日

蘇姓男子向張姓男網友喊價以3萬到5萬元請張在公車總站脫光供他拍攝全裸照、全裸影片，不過，蘇拍完賴帳，張提告蘇犯詐欺罪；台北地院審理，判2人都有罪，依公然猥褻罪判處蘇拘役20日、判處張拘役10日。可上訴。

至於張具狀控告蘇詐欺一案，台北地檢署偵辦時，蘇認罪，檢察官偵結，對蘇以職權不起訴處分結案。

檢察官指控，蘇、張2人2021年9月21日晚間11時許至第2天凌晨1時許，相約在新北市新店區寶安街巷弄內、新店區寶橋路欣欣客運公車總站2地，由張脫去全身衣褲並裸露出生殖器，再由蘇拍攝張全身裸照、影片。

2人拍完後，張向蘇索討價金，不過，蘇未依約支付款項，張認為蘇詐欺，向檢警提告，蘇、張都被依妨害風化罪究責，法院審理，蘇、張認罪，法官認為2人共犯刑法公然猥褻罪。