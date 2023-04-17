曾格爾與富商有無發生性關係？與元配隔空交火 緋聞演變刑事告訴

曾格爾4月16日在臉書發文稱，岳啟儒用公關專業威脅。圖／翻攝曾格爾臉書 「登山好手」曾格爾緋聞風波不斷，日前遭富商陳坤保妻子提告侵害配偶權，求償200萬元。曾格爾昨天在臉書發文強調，沒和陳坤保發生關係，也沒有拿到170萬贊助，指控岳啟儒以公關專業私訊威脅。岳啟儒昨深夜也發聲明反擊，稱丈夫已在法庭上「承認有在三二行館發生親密關係」，曾格爾三番兩次挑釁宣稱她網路霸凌和公關操作，將提告曾姓父女2人妨害名譽、偽造文書等。

曾格爾4月16日在臉書發文強調二點，「我沒有跟岳啟儒的先生陳坤保發生關係」、「我從來沒有收到新聞所寫的贊助170萬」。如果是事實，請岳啟儒你拿出證據，不要斷章取義，發布假新聞。

曾格爾指出，3月27日開庭後其實以還我清白，「陳坤保已經在法庭證實，沒有跟我發生關係」岳和律師對外說有發生關係，現在直接被自己的證人打臉，沒有發生關係。如果有收到岳或陳170萬贊助願意公開在大眾面前道歉。

曾也稱，他們主動接近我，陳坤保稱自己的妻子啟儒姐，誰知道你們是夫妻呀？現在卻告我侵害配偶權，要我賠錢給你們...自己家丈夫有問題不要扯到外面的人。自己賣房子快沒錢了，不要用法律告訴來獲利求償。

岳啟儒16日深夜發聲明「針對曾格爾不實汙衊及混淆視聽，已嚴重影響我個人及公司商譽」，曾格爾涉嫌動員網軍帳號「孫美禎」亂留言，又偽造截圖汙衊他人，三番兩次主動臉書挑釁，宣稱遭網路霸凌、公關操作，侵害公司商譽，曾父又在開庭後指控岳與陳坤保丈夫仙人跳，將對曾姓父女提告偽造文書、妨害名譽、偽證罪刑事告訴。

岳啟儒指出，她的丈夫陳坤保，已在法院承認有在三二行館發生親密關係，曾格爾聲請不公開審理，其父親又接受媒體採訪汙衊仙人跳，稱曾格爾當天12點5分回家，卻不敢說律師拿出的事證，失控拍桌，未來將不會同意不公開審理。

岳啟儒稱，170萬元部分則是曾格爾不斷和陳坤保要170萬，「我先生當時的確被她迷惑，也實際和朋友募款，後來款項沒有匯進」因為我發現曾格爾勾引，就制止那位朋友匯款，從未說曾格爾已拿到錢；日前提告民事訴訟為了維護配偶權及家庭，也提醒社會大眾勿輕易受騙贊助，並應曾格爾「要求」公布她不斷要錢的截圖和錄音檔。

曾格爾指控岳啟儒威脅她，岳啟儒指出，傳訊息的時間在2022年8月30日凌晨2時許，當下她發現曾勾引陳坤保約宿三二行館，氣憤崩潰才傳訊息「先傳個幾張你勾引我老公的對話，我總共節了175張你和我老公的私聊，我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業」