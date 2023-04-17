羅友志提侯友宜搓圓仔湯 何博文今到地檢署按鈴告發

名嘴羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區。民進黨新北市黨部主委何博文今天到新北地檢署按鈴告發，認為若羅友志所述屬實，侯友宜已違反選舉罷免法，錢從哪來也是疑慮，要求司法單位介入釐清；新北地檢署回應，已收受告發狀，將儘速分案調查。

何博文今天上午到新北地檢署告發侯友宜，指羅友志在臉書粉絲頁表示指摘侯友宜2014年在他投入國民黨立法委員初選時，開出500萬的價碼要他不要在土樹三鶯、去汐止選，認為若羅友志所述屬實，侯友宜已明顯涉及選罷法97條，「羅友志包括人事時地物、商談地點是在副市長辦公室旁邊會議室都講得很清楚，看來這樣的指控並非空穴來風，也不是路人甲匿名檢舉，侯友宜必須面對並公開坦承講清楚」。

「這是標準的搓圓仔湯，這樣的行為非常嚴重」，何博文說，侯友宜這兩天得意洋洋說他也喬了淡水和新店兩個立委選區，是否也有類似2014年羅友志指控的利益交換「我們當然是高度質疑」，要求侯友宜講清楚，並請司法單位進入介入調查釐清。

何博文說，他質疑侯友宜「當副市長喬議員、當市長喬立委，未來你非常覬覦總統大位，是不是又要喬台灣人民的前途和利益？」，認為此事沒有模糊空間，「破壞民主制度莫此為甚」，希望侯友宜一定要公開說明清楚。