演員轉警察狀況百出 他噴酒醉女辣椒水問「喜歡吃辣嗎」有罪定讞

新竹縣警竹北分局警員林守宏。圖／聯合報系資料照片 新竹縣警察局竹北分局警員林守宏處理酒醉的陳姓女子手機遺失，見對方激動，二度拿辣椒水噴陳女臉部，「妳喜歡吃辣嗎」，並以無聲嘴型罵三字經挑釁，待陳女生氣再以妨害公務為由上銬壓制，最高法院依假借職務機會犯強制罪判拘役55日，得易科罰金定讞。

林守宏擔任警職前，曾演出家和萬事興、艋舺燿輝、犀利人妻、新兵日記等連續劇。林原是新竹縣警竹北分局警備隊員，後調派為高鐵派出所警員，他2020年4月12日未經查證，在臉書「警察之友會公開社團」指責偵查隊同仁開偵防車回家洗澡，被記申誡1次。

2020年年4月5日凌晨，林守宏在竹北分局大門口值班台服勤務，陳女酒後遺失手機，哭著到派出所求助。林上前安撫無效，拿著辣椒水對著陳女說「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」見對方哭泣不止、情緒激動拍桌，竟直接以辣椒水連噴她的臉兩次。

陳女痛得大叫，質疑林使用辣椒水時機，林又刻意將臉貼近陳，三次以開口但無聲音、嘴型有變化方式罵三字經挑釁，等對方暴怒再依妨害公務壓制逮捕。後來，林又擅自解開手銬，陳女就醫後清醒，逕行離開。

林守宏否認犯行，供稱陳女持續叫囂且屢勸不聽，才朝對方噴辣椒水，為「確保效果」才又噴第二次，他靠近聞陳女是否有酒味，反遭對方罵三字經，才壓制管束。

法院認為警察執法應謹守法律規範，不應過分偏執，更不應逾越值班勤務範圍，做出與值班勤務無關的舉動造成民眾懷疑、進而衝突，林對酒後情緒不穩但無攻擊行為的民眾，先取出辣椒水暗示將噴灑，進而二度噴灑，再以挑釁言詞激怒對方並上銬，干擾、侵害人民合法權利，一、二審依假借職務機會犯強制罪判拘役55日，最高法院認為認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。