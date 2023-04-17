偷拍慣犯用手機竊錄女子裙底 這回選在台北地檢署旁下手慘了

陳姓男子在台北地檢署旁人行道趁張姓女子在使用手機時，將手機伸入張女裙底竊錄對方隱私，警方移送陳法辦；台北地院審理，陳認罪，法官依竊錄身體隱私部位罪判陳拘役55日，得易科罰金5萬5000元，手機沒收。可上訴。

判決指出，陳在公眾場所無故竊錄張女裙下隱私，侵害他人隱私權，陳2022年也因妨害秘密判處拘役50日，顯見，陳慣以竊錄方式侵害他人隱私，不宜薄懲，考量陳 自陳有衝動控制障礙，還稱2023年起都沒有再犯等，依法判刑。

檢察官指控，2022年8月16日上午7時許，陳在台北地檢署旁人行道，趁張姓女子使用手機疏於注意時，持智慧型手機自下方伸入張女裙底，張女發現後喝斥阻止，陳逃離現場。