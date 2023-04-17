移工酒駕未肇事「情節重大」丟差 酒駕0容忍 勞動部逆轉勝

印尼籍勞工Triyanto酒後騎電動自行車，酒測值為0.29毫克，桃園地方法院依公共危險罪判他2月得易科罰金之刑，併科1萬元罰金。勞動部廢止聘僱許可處分，並要聘僱的慶隆預拌混凝土公司替他辦出國手續。Triyanto和公司提行政訴訟，一審撤銷訴願決定及原處分，勞動部上訴，最高行政法院廢棄原判決，改判公司、移工敗訴。

慶隆公司2019年經勞動部核准，聘僱Triyanto從事製造業工作，但Triyanto在2020年3月22日凌晨騎電動自行車，遭警察攔查，他的酒測值達0.29毫克，犯刑法不能安全駕駛動力交通工具罪而遭判刑。勞動部認為Triyanto違反法令行為情節重大，依就業服務法規定廢止聘僱許可處分，並責令慶隆公司替Triyanto辦出國手續、不得在於我國境內工作。

「情節重大」屬不確定法律概念，台北高等行政法院認為Triyanto沒有造成他人人身、財產損害，公司也積極主張Triyanto工作5年表現良好，當天是因朋友生日才喝點啤酒，不知酒量這麼不好。北高行認為Triyanto犯公共危險罪是否「情節重大」，不能只以違反刑事法律來判斷，仍應斟酌具體個案有關情節來判斷，因此認為勞動部原處分及訴願決定違法。

勞動部不服，上訴最高行政法院。最高行指出，刑法第185條之3公共危險罪，是立法者為取締酒駕，於1999年增設，後來又因處罰過輕而提高刑責，可見酒醉駕車的行為因嚴重危及用路人生命身體安全，難為社會價值和法秩序所容，即使沒造成死傷，仍科以自由刑制裁。