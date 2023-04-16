失業拆4個警巡邏箱狠踹出氣 妨害公務罪判刑4月

北市警方多個巡邏箱日前遭人破壞，警方調閱監視器發現曾遭警方強制送醫的謝姓男子涉案，1天內拆掉4個警用巡邏箱，還狠踹致不堪使用，另查出他曾持滅火器猛砸民眾機車。士林地方法院認定謝男犯毀損、妨害公務罪，砸機車判處拘役15日、破壞巡邏箱判4月徒刑，可易科罰金。

判決指出，謝男去年4月23日踹倒郭姓騎士的機車，又拿滅火器猛砸機車，導致車燈、車殼、擋泥板不堪使用。去年5月29日上午6時許，徒手推倒陳姓騎士機車，導致後視鏡、手把毀損，同一時間也毀損北市警局大同分局的巡邏箱。

謝男怒氣沒消，10多分鐘內又毀損第二的巡邏箱，當天中午12時許、下午1時許，緊接著再損壞2個巡邏箱。

警方調閱監視器發現，謝男拆掉巡邏箱蓋子，丟在地上狠踹後離去。謝男曾因工作不穩定在家門堆放雜物，鄰居勸說，並引來警方到場關切，以他有自傷之虞強制送醫。謝男落網後稱，因被老闆辭退又失業，才會破壞巡邏箱洩憤。

謝男毀損2機車，法院各判處拘役10日，應執行拘役15日，可易科罰金1萬5千元。毀損4個巡邏箱，犯損壞公務員職務上掌管物品罪，各判處2月徒刑可易科罰金，應執行4月徒刑，易科罰金12萬元。