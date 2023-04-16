假冒旅行社稱誤設分期付款、免費升會員 25人遭詐160萬

有詐騙集團假冒旅行社致電民眾，謊稱誤設分期付款或可免費升級會員，誘使操作ATM或網路銀行匯款，向25人騙走160萬元；台北市警方查出于姓男子指揮兩名車手提領贓款、收取人頭帳戶，陸續查獲3人，依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，詐團去年12月起假冒某旅行社客服人員致電民眾，稱誤設分期付款或可免費升級會員，以升級或解除設定引導操作ATM、網銀，匯款至詐團的人頭戶；為收取人頭戶，詐團上網登貸款、兼職廣告，要求寄金融卡、存摺到超商。

47歲于姓男子指揮31歲吳姓、高姓男子當車手及收簿手，吳、高是台東縣人，搭火車北上再租車或搭Uber在台北、新北市的超商收簿，並在台東的ATM領贓款，贓款及人頭戶均在新北交給于。

警方清查出15個人頭戶，25人被騙160萬元，陸續報案，其中台北市一名上班族退休68歲老翁被騙近百萬元最多。北市少年警察隊追查，高因酒後砸毀他人車輛被台東地檢署發布通緝，上月陸續在新北拘提于及赴台東拘提吳、逮捕高，3人坦承犯案。