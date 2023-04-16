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軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠遭法官打臉

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軍校生偷帶手機被退學 贏了行政訴訟再提40萬國賠…遭法官打臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

就讀空軍航空技術學院航空通訊電子系二技的呂姓學生，在學時3次違規攜帶智慧型手機被抓包，因累積記滿3大過被開除學籍，呂男事後打行政訴訟獲勝，考上消防特考的他隨即申請退學；事後他以行政訴訟勝訴為由，向航技請求40萬餘元國賠，法院審理後，認為航技是依規定懲處，呂男也確實有違規，未侵害呂男權利，判呂男敗訴。

判決指出，呂男就讀空軍航技航空通訊電子系雷達工程組，原定2019年畢業後任官，但2018年2月5日被發現在校園內使用未經核准的智慧型手機，被記過2次，同年3月又被抓包偷帶手機入校，被記大過1次。

隔年2月18日晚間，呂男又被發現偷帶智慧型手機，且在學校分享熱點連接筆記型電腦上網，因接連違反資安規定，第3次違規被記大過2次，呂男也因為在校累積記滿3大過，同年隨即被航技依規定開除學籍。

呂男不滿，主張他開啟手機熱點是為了將學校作業傳給同學，以利準備考試，他是按長官要求辦理，應該獎勵，校方卻記他大過，害他被退學，提行政訴訟爭取權益。

經高雄高等行政法院審理後，法官認為呂男當時開啟熱點是為傳送作業，立意良善，校方記兩大過有違比例原則，撤銷兩大過處分，因處分撤銷，航技也應恢復呂男學籍。

航技不服上訴，但呂男在航技上訴時，因考上消防特考，2020年4月20日向航技申請退學，航技撤告後行政訴訟以呂男勝訴確定。

呂男事後主張他原定2019年6月畢業任少尉，因航技違法處分害他喪失任軍職權利，因2020年至消防署受訓，航技應賠償他2019年至隔年約10個月少尉薪水，共請求國賠40萬9646元。

但航技反駁，稱呂男當時被開除學籍時，還有14個學分未修完，他要任官還要先復學並修滿學分才能畢業，呂男自己沒完成學業就申請退學，根本不符任官資格，呂男是自己違規才被記過懲處，相關處分並沒有違反規定。

橋頭地院審理時，法官認為，依據學校規定，智慧型手機屬於管制物品，需要核准才能攜帶入營，若未經允許，攜帶入校還開起熱點，學校本來就能依校規懲處，校方對於呂男的記過處分，也確實都獲得國防部認可，並沒有違反懲處規定。

法官認為，呂男雖然行政訴訟勝訴，但行政處分適當與否，與校方是否構成職務上侵權行為屬於兩回事，呂男因違規攜帶智慧型手機入校並開啟熱點，學校發現後再依據相關資安及獎懲規定懲處，並沒有故意或過失侵害呂男任軍職的權利與自由，綜合事證後，判呂男敗訴。可上訴。

就讀航空技術學院的呂男被退學後打贏行政訴訟，他再向航技提40萬元國賠，但法官認為他確實違規，判他敗訴。本報資料照片
就讀航空技術學院的呂男被退學後打贏行政訴訟，他再向航技提40萬元國賠，但法官認為他確實違規，判他敗訴。本報資料照片

空軍 國賠 資安 國防部

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