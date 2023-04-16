菜鳥女警第一天上班 查獲男子騎機車涉酒駕

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聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警六分局金華派出所女警葉怡君（右2），第一天上班就和學長學姐取締男子涉嫌酒駕。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局金華派出所女警葉怡君（右2），第一天上班就和學長學姐取締男子涉嫌酒駕。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局金華派出所女警葉怡君，昨天第一天上班隨學長、姊參加取締酒駕勤務，深夜11點多見郭姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，便上前盤查，發現郭滿臉通紅、全身酒氣，酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

葉怡君去年度特考班畢業，昨天晚上11點多，跟著金華所員警在南區西門健康路口執行路檢勤務，她發現一輛重機車駕駛未依規定兩段式左轉，便示意駕駛停車受檢，經攔停後盤查身分時，葉怡君發現郭姓男駕駛人（52歲）滿臉通紅，全身酒味。

她立即報告學長對郭酒測，郭呼氣酒精濃度值超過法定標準值0.25mg/l，警詢依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

金華所員警表示，新手女警不只手氣旺，工作相當認真，很有企圖心，學長、姊指導各項工作技巧，細節，她都專心聆聽、筆記。

葉怡君說：她選擇從警，是受到家人的影響。因她外公曾說年輕時很想警察，因家庭經濟不好，沒錢念高中，所以無法擠入警專窄門，外公是她的偶像，長大的她也孜孜不倦，希望有朝一日能穿上警察制服，完成外公年輕的心願，從警為民服務。

台南市警六分局許敏能表示，新手員警大有斬獲，他相當肯定，並呼籲酒駕影響行車安全甚鉅，造成無辜的人受害，別貪一時之便，釀成大禍，害人又害己；警方也將持續強力執行取締酒後駕車工作，以維用路人交通安全，請民眾勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 酒駕

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