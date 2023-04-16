8旬翁車禍半年後亡被列自然死 法院「1理由」還相驗醫師清白
高雄莊姓男子和顏姓騎士發生車禍，莊男重傷送醫，半年後死亡，顏姓騎士被依過失致死罪判刑3月，得易科罰金，檢方偵辦時，發現幫莊男相驗的李姓醫師，未依程序報司法相驗，偵結依偽造文書起訴，高雄地院認為李男是依專業相驗，判他無罪，檢方不服上訴，高雄高分院認為一審認事用法無誤，駁回檢方上訴，全案無罪確定。
判決指出，2020年3月11日上午，80歲莊男在高雄四維三路、仁智街口闖紅燈撞上顏姓騎士，頭部受傷，還有多處骨折、血胸等傷害，案發約半年後莊卻突然死在大寮住處。
莊死亡後，家屬請來禮儀公司處理後事，並由李姓醫師協助相驗，李男詢問完莊男家屬後，在死亡證明書上記載為「吸入性肺炎併呼吸衰竭」，死亡種類欄勾選「自然死」。
當時偵辦車禍案件的檢察官，發現李男未依程序報請司法相驗，僅依行政相驗程序處理，死因記載「吸入性肺炎併呼吸衰竭」，主動簽分偵辦。
檢方認為李男當過衛生所主任，協助相驗過數百具死者，仍開立不實死亡證明書，偵結依偽造文書將他起訴，2500元相驗費還被列為犯罪所得。
雄院審理時，李男喊冤稱莊男在死亡前都很清醒，直到死亡前幾天吃東西出現嗆咳、吞嚥困難，呼吸很喘，屬於吸入性肺炎併發急性呼吸衰竭症狀，當時他有跟家屬說「若堅持車禍，要報請檢察官相驗」，是家屬堅持不要解剖，才由他開死亡證明書。
雄院審理時，法官依據莊男家屬在偵訊時證詞，認為「創傷性顱內出血」是應家屬要求填寫，且莊男死亡前兩天，還曾至苓雅分局報案，可見莊在車禍發生後，病情曾一度好轉。
法官綜合相關事證，認為李男是參考家屬描述死亡過程、生前的身體狀況，依其醫學專業判斷死因為「吸入性肺炎併呼吸衰竭」的「自然死」，並不是偽造死亡證明，去年11月判李男無罪。
檢方不服上訴，主張「非病死」及「可疑為非病死」不得開立死亡證明書，李男明知道莊男死因有疑慮，卻開「自然死」的死亡證明，不符合相驗相關流程，已違反論理法則。
高雄高分院審理時，合議庭根據莊男家屬證詞，發現李曾向家屬表明「若堅持是車禍死亡，要請法醫相驗解剖」，家屬聽到要解剖就堅決反對。
另外，李男在一審時，提出顱內出血、吸入性肺炎資料佐證其說，檢察官未卻針對李提出的醫學文獻反駁，李男記載死亡原因為「吸入性肺炎併呼吸衰竭」，並非毫無醫學根據。
合議庭認為，當時相驗時李男已告知家屬是否尋求司法相驗，流程與司法實務處理死因爭議作法並無不同，李男並問隱瞞或阻止莊男家屬尋求司法相驗，綜合相關事證，合議庭認為一審認事用法並無不當，駁回檢方上訴。
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