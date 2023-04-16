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婦人持刀刮車！4車主提告 她辯懶得收拆包裹刀子判罰15萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖區康樂街去年出現婦人，持刀刮傷停靠巷弄的4車，婦人辯稱「懶得收起拆包裹刀子」否認刮車。士林地方法院認定婦人無故刮傷毀損他人物品，判處應執行5月徒刑，可易科罰金15萬元。

去年9月16日晚上7時許，婦人持細長尖銳物刮路邊車輛的右側葉子板及前後車門，4天後再度後再度犯案，約晚上10時許，在內湖區康樂街76巷內，見3輛車子停在路邊，持刀子分別刮車，車輛車門、葉子板多處留下明顯刮痕。

婦人否認犯行聲稱，16日晚上她在家，20日的監視器是她本人，手中是領包裹用的刀子，「我只是懶得收起來」沒有去刮任何人的車子。

車主氣憤稱，才剛烤完漆，確認之前沒有車損。另一車車主說，晚上10時許回家，車子還沒有刮傷，後來鄰居來按電鈴稱車子被刮，從駕駛座車門有一道刮痕，車子尾端也有刮痕。

法院勘驗監視器畫面，20日晚間婦人出現在巷口，徒步沿著巷道移動，過程中可見右手握刀子，微伸右手靠近停靠向道的車輛、機車，觸劃第一輛車5秒鐘，停5秒後，又持刀觸劃第二輛6秒，放下刀子後9秒後，手腕翻正刀觸劃第三輛車，有明顯刮車聲音。

判決指出，案發時巷弄車輛停放兩側，過程無其他車輛經過，有行走空間，婦人沒必要緊貼車輛，靠近每輛車時刻意舉伸手刮車又放下，認定刻意毀損車輛。

法官審酌，婦人有數次放火前科，素行不佳不知悔改，無故毀損車輛烤漆，否認犯行未達成和解等，依毀損他人物品罪，共4罪，均累犯，各處3月徒刑，應執行5月徒刑，可易科罰金15萬元。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

監視器 內湖 車主

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