詐團假稱兼職代工騙人頭戶 北市警查5學生受害

有詐欺車手集團利用貸款、家庭代工及兼職名義蒐集民眾金融卡帳戶資料後，再偽裝成旅行社客服誘騙民眾操作ATM詐財，北市警方循線逮3嫌送辦，清查人頭帳戶竟有5人為學生。

台北市警察局少年警察隊今天召開破案記者會，偵查組長宋柏達表示，日前攜手新北市警察局新莊分局循線破獲由47歲余姓車手首領、31歲吳姓男車手和31歲高姓男車手所組的詐欺集團。

其中，高嫌曾因酒後情緒失控持器械砸車，涉嫌毀損案遭台東地檢署通緝。

經調查了解，此不法集團先在網路上以貸款、家庭代工及兼職名義誘騙被害人，藉此蒐集其金融卡等帳戶資料，作為人頭帳戶之用；隨後再利用疫情解封後的出國旅遊潮，假冒知名旅遊旅行社客服人員致電民眾，聲稱其因操作錯誤而導致設定分期重複扣款或免費升級成高級會員等話術，誘使被害人前往ATM操作匯款而受騙。

警方偵辦過程中發現，此集團成員為製造斷點和增加警方辦案困難度，竟利用朋友名義租車，遠從台東北上至超商領取被害者所寄送金融卡、存摺，期間還交替輪用汽車和機車。

根據警方初查清查，此案人頭帳戶約15個，且其中5人為學生；另外，被害人則達25人，遍及全台各縣市，詐騙金額總計超過新台幣160萬，北市1名68歲婦人因受其旅遊詐騙，財損金額高達近百萬元。

經警方長期埋伏跟監蒐證，近日見時機成熟一舉查獲3嫌，全案依違反詐欺、洗錢防制條例等罪移請新北地檢署、士林地檢署偵辦。