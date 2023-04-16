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前民視董座阿扁家前發傳單引警關切 警澄清：有人檢舉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

表態要參選高雄區域立委的前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏，昨天在前總統陳水扁住處前方的人行道發放傳單時，被人檢舉違規擺攤，引來員警關切，今早郭在個人臉書稱多名警察將他包圍，質疑「這是哪個年代的白色恐怖？」鼓山警分局今天澄清，稱僅是依檢舉內容前往了解，事後釐清無違規後員警就已離開。

郭倍宏表態投入高雄第六選區立委，挑戰現任民進黨立委趙天麟，昨天下午約5時許，郭與團隊工作人員現身鼓山區美術東二路、明誠一路旁的人行道發放宣傳單。

由於當時美術館正舉辦「咖啡與花物語」市集，主辦單位發現郭疑似違規設攤，通報警方前往了解，鼓山警分局獲報後，派員到場釐清，確認無違規後，員警隨即離去。

今早郭倍宏在個人臉書以「我不能在我家附近握手發傳單？」為題發文，稱「我在住家高雄美術館附近和人握手發傳單，沒有大聲喧嘩，沒有大聲公，更沒有在市集擺攤，突然現場來了五六名警察，把我團團圍住，說有民眾檢舉，我違反道安條例，影響行人用路安全。」

郭倍宏質疑，「我是開著大卡車去人行道衝撞嗎？影響行人用路安全？這麼離譜的理由，我們的波麗士大人你嘛幫幫忙！有人匿名檢舉，就當我是犯罪嫌疑人，是不可以和人握手接觸？不可以發傳單？這是哪個年代的白色恐怖？」

發文還點名高雄市長陳其邁出來說明，「人們沒有握手自由，沒有發傳單自由？還有，警察不抓作姦犯科的人，只針對老百姓握手發傳單盯得緊緊的，理由是匿名檢舉，好個匿名檢舉。」

對此，鼓山警分局今天澄清，表示是接獲檢舉才前往現場了解，確認沒有違規狀況後就離去，當時也已向郭說明理由。

前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏昨天在美術館發放傳單被人檢舉，警方關切時被他質疑回到白色恐怖，今警方澄清是接獲主辦單位檢舉才前往了解。取自郭倍宏臉書
前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏昨天在美術館發放傳單被人檢舉，警方關切時被他質疑回到白色恐怖，今警方澄清是接獲主辦單位檢舉才前往了解。取自郭倍宏臉書

人行道 警察 美術館

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