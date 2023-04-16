不滿稚子腦傷！母公布保母家人個資 二審仍獲判無罪

男嬰疑因遭保母摔傷，腦出血引發癲癇，緊急開刀縫了近20針。圖／家屬提供 陳姓女子不滿商姓保母導致稚子腦傷，上網公布保母家人的照片與姓名，遭控違反個資法。一審判陳女無罪。二審認保母家人的隱私名譽未受嚴重侵害，難認陳女故意犯罪，仍判無罪。

全案起於，新北市汐止區商姓女子自民國108年4月起，受託照顧陳女5月大的稚子，多次未注意保護頭部、頸部，即將男嬰放在床墊上，導致男嬰受有左側急性硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害。

一審士林地方法院依業務過失傷害罪，判處商女4月徒刑，得易科罰金；案經上訴，二審由台灣高等法院審理後駁回上訴，維持原判刑度確定。

另方面，商女與丈夫、女兒不滿陳姓女子自108年7月25日起，於臉書及批踢踢實業坊（PTT）的文章中公布3人姓名與照片，提出告訴。

士林地檢署就商女提告部分，處分陳女不起訴，但就商女丈夫、商女女兒部分依違反個人資料保護法起訴陳女；一審士林地方法院判決陳女無罪。

判決書指出，陳女公布的商女丈夫、商女女兒資料來自LINE或臉書，是2人在社會生活中自行、合法公開，但陳女未經同意，且未於蒐集的特定目的必要範圍利用資料，確實違反個資法規定。

但承審合議庭指出，單純違反個資法規定，不必然成立刑事犯罪，還必須證明行為人主觀上有「為自己或第三人不法之利益」或「損害他人之利益」的意圖。

判決指出，陳女發表文章是希望大眾注意商女導致稚子受傷一事，避免再有人受害，並無侵害商女家人的惡意，且陳女僅指責商女為惡質保母，並無惡意誣攀商女丈夫、商女女兒，主觀上並無損害名譽的意圖。

一審認為，陳女公布的商女家人資訊，都是2人已公開於網路的資訊，難以認定陳女侵害隱私權，本件不能證明被告犯罪，判決無罪。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理；二審認為，原判決的見解而諭知無罪，認事用法並無違誤，駁回上訴，仍判陳女無罪，全案可上訴。