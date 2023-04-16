通緝犯遇警盤查身分 謊報友人姓名法官裁罰3千元
嚴姓男子因涉詐欺等案遭台南地檢署通緝，今年3月間在台南市東區東門路，經員警盤查身分時，擔心通緝身分曝光竟持友人健保卡，向警察謊稱他姓陳。台南地院法官認為，嚴於警察人員依法調查時，陳述不實姓名，依違反社會秩序維護法裁罰3千元，案可抗告。
嚴於今年3月5日下午3點多，在台南市東區東門路與中華東路口，因案遭通緝，經警察盤查依法查驗身分時，竟持陳姓友人健保卡，向警察佯稱他為陳。
警方認為，嚴於警察人員依法調查或查察時，就其姓名為不實陳述，違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定移送台南地院審理。
嚴於警詢時雖辯稱向警方表示，他是嚴，陳是他朋友。但法官勘驗員警密錄器內容，嚴說法與密錄器內容不符，不採信他的供詞，認定嚴違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定。
法官認為，嚴涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，經台南地檢察署通緝在案，遭警攔查時，警察要求嚴出示相關證件以供查證其身分，合於警察權職行使法第8條第1項第1款規定，屬於警察依法調查或查察範圍。
社會秩序維護法第67條第1項第2款規定，按於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實陳述或拒絕陳述者，處3天以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言