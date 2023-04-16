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通緝犯遇警盤查身分 謊報友人姓名法官裁罰3千元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

嚴姓男子因涉詐欺等案遭台南地檢署通緝，今年3月間在台南市東區東門路，經員警盤查身分時，擔心通緝身分曝光竟持友人健保卡，向警察謊稱他姓陳。台南地院法官認為，嚴於警察人員依法調查時，陳述不實姓名，依違反社會秩序維護法裁罰3千元，案可抗告。

嚴於今年3月5日下午3點多，在台南市東區東門路與中華東路口，因案遭通緝，經警察盤查依法查驗身分時，竟持陳姓友人健保卡，向警察佯稱他為陳。

警方認為，嚴於警察人員依法調查或查察時，就其姓名為不實陳述，違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定移送台南地院審理。

嚴於警詢時雖辯稱向警方表示，他是嚴，陳是他朋友。但法官勘驗員警密錄器內容，嚴說法與密錄器內容不符，不採信他的供詞，認定嚴違反社會秩序維護法第67條第1項第2款規定。

法官認為，嚴涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，經台南地檢察署通緝在案，遭警攔查時，警察要求嚴出示相關證件以供查證其身分，合於警察權職行使法第8條第1項第1款規定，屬於警察依法調查或查察範圍。

社會秩序維護法第67條第1項第2款規定，按於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實陳述或拒絕陳述者，處3天以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

嚴姓詐欺通緝犯在台南市東區東門路，經員警盤查身分時，擔心通緝身分曝光竟持友人健保卡，向警察 謊稱他姓陳。台南地院法官依違反社會秩序維護法裁罰3千元。圖／本報資料照片
嚴姓詐欺通緝犯在台南市東區東門路，經員警盤查身分時，擔心通緝身分曝光竟持友人健保卡，向警察 謊稱他姓陳。台南地院法官依違反社會秩序維護法裁罰3千元。圖／本報資料照片

警察 台南 通緝

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