影／屏東交叉路口汽車左轉撞機車 騎士翻了一圈、乘客也摔車
黃姓駕駛今上午10點左右，開車行經屏東市瑞光路二段一處交叉路口，疑未注意對向來車，左轉時與雙載的邱姓騎士發生碰撞。邱男撞到車頭後在空中翻了一圈摔地造成膝蓋撕裂傷，女性乘客頭部則有擦挫傷。警、消獲報到場協處，將2名傷者送醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
警方表示，黃姓駕駛今上午10點5分開著一輛銀色休旅車沿瑞光路二段由北往南行駛，行經瑞光路82巷要左轉時，疑似未注意對向來車，與沿著瑞光路二段由南往北直行的23歲邱姓騎士發生碰撞，造成車頭凹陷毀損、機車物品散落一地，警方獲報到場協助放置三角錐、疏導交通。
警方指出，事故造成騎士膝蓋撕裂傷，女性乘客頭部挫傷，傷勢較嚴重，到場時2人意識清楚，緊急協助送醫治療，黃姓駕駛則未受傷，經酒檢雙方駕駛均未酒駕，事故原因有待調查釐清。呼籲用路人於路口轉彎時務必減速慢行，禮讓直行車先行，切勿搶快而違規肇事。
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