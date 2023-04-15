不耐兒子錄影質問家產問題 85歲老母撥落手機竟挨告

台南有對母子因家財問題起爭執，兒子便以手機朝85歲老母親錄影一再質問，老母親不耐其煩而撥落兒子手機，致手機螢幕貼及螢幕下方、左右角龜裂損壞，兒子怒告老母親毀損外，還求償92萬元。台南地院認老母親年逾80歲且情節輕微、顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重判免刑。

檢警調查，張姓男子去年5月19日10時29分許在台南家門口前，因財產問題與母親發生爭執，便以手機朝向母親錄影，母親見狀徒手將兒子所持手機揮落，致手機的螢幕保護貼及螢幕下方、左右角龜裂損壞。張憤而提告，母子因而翻臉。

案雖經檢察官提起公訴，檢察官指出，請審酌本案起因於告訴人為財產之故，竟持手機向自己母親不斷錄影，以及一般人遭他人錄影時通常會感到不快、抗拒等情況，對被告從輕量處適當之刑。

台南地院審酌，被告與告訴人母子，兒子為家族財產一再質問母親並持續以手機錄影，致已85歲母親不耐其煩而撥落兒子的手機、手機僅損壞螢幕保護貼及螢幕下方、左右角龜裂損壞。兼衡兒子已提起附帶民事訴訟，惟請求損害賠償金額高達92萬元，對比其自稱手機的價值差距顯為誇張，可見兒子對其母親有意借題發揮，混入其家產權益的爭執。