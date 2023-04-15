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自撞車禍先奔超商買啤酒 桃園醉漢酒測0.99竟獲無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名成姓男子去年3月13日凌晨在龍潭區工五路自撞路旁圍籬，警方據報到場測得呼氣酒精濃度每公升0.99毫克，嚴重超標，他也承認前一天中午曾與友人對飲高粱，被依公共危險罪送辦，但因為警方到場前的一個舉動，讓他逃過刑責，經桃園地院審理後獲判無罪。

判決指出，成男去年3月12日上午10時到下午1時曾與友人在檳榔攤飲酒，事後明知酒駕違法，仍開車上路，才會不勝酒力，13日凌晨0時許在龍潭區工5路與自由街口自撞路旁鐵圍籬。

成男雖對警方酒測濃度0.99不爭執，也自承前一天曾與友人在檳榔攤對飲高粱酒，但他堅決否認犯罪，辯稱自己在警方到場前還有喝2罐金牌啤酒，並出具車禍發生後到鄰近超商購買啤酒的發票為證，同車友人與超商店員也作證他確實在車禍現場喝了2罐啤酒。

法院調查，警方到場後雖測得成男呼氣酒精濃度每公升0.99毫克，但由於他在警方到場前有飲酒行為，而相關證據又無法證明他在車禍發生前的呼氣酒精濃度已經超過每公升0.25毫克，無法排除他開車時酒測未超標的可能性，因此諭知無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成姓男子車禍後跑到超商買了2罐啤酒喝，事後雖測得呼氣酒精濃度0.99，但無法證明他在喝啤酒前的酒精濃度已超標，最後獲判無罪（示意圖）。本報資料照片
成姓男子車禍後跑到超商買了2罐啤酒喝，事後雖測得呼氣酒精濃度0.99，但無法證明他在喝啤酒前的酒精濃度已超標，最後獲判無罪（示意圖）。本報資料照片

酒精 車禍 自撞

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