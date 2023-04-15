前法官陳志祥遭評未達良好 提告司法院敗訴確定

前法官陳志祥兼任職務法庭法官時，判決案件後8次接受媒體採訪，司法院於年終職務評定列為「未達良好」，陳志祥提告司法院影響審判獨立敗訴後上訴，懲戒法院判決駁回確定。

已退休的前基隆地方法院陳志祥於兼任職務法庭法官期間，承審前法官陳鴻斌涉與助理有異常互動的懲戒案件，他於民國107年間判決後陸續8次接受媒體訪問。司法院職務評定評議委員會於109年5月間就陳志祥年終職務評定決議，列為「未達良好」。

司法院評議會經報請司法院長核定。陳志祥不服，提起復核，遭基隆地院駁回，陳志祥又向司法院職務評定再復核委員會提起再復核，又遭駁回，陳志祥以司法院長核定的評議會決定影響審判獨立為由，向懲戒法院職務法庭提起訴訟。

懲戒法院指出，陳志祥於審判工作範圍外，以其個人身分於公餘私下接受媒體採訪時發表言論，有損法官中立、客觀、公正形象，違反法官法等規定，陳志祥的違失行為是審判工作範圍外的行為，並無獨立性保障可言。

懲戒法院認為，司法院長核定的評議會決定既無直接，也無間接指示陳志祥在未來應如何審判或處理案件，並不涉及裁判本身核心領域的問題，自不影響審判獨立，陳志祥提告無理由，判決駁回。

陳志祥不服，認為原判決違背法令，提起上訴。懲戒法院日前駁回上訴。全案確定。