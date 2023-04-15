父在女兒出生後就入獄 癱瘓聲請每月給1萬扶養法院不准

台東54歲男子在女兒出生後就入獄約20年，出獄後車禍癱瘓，他要求女兒每個月給1萬元扶養費，法院判不准，法院認為李男從未盡父親義務。

裁定書表示，54歲李男因第1頸椎位移閉鎖性骨折造成全癱無法工作，目前在護理之家接受長期照顧，無工作收入，有受扶養的必要，於是向法院請求裁定24歲女兒每個月給他新台幣1萬元的扶養費。

女兒向法官表示，她民國88年9月出生，父親年底就因案入監服刑10餘年，父親入監後都是阿姨和外婆扶養她長大，她就讀國中時，父親短暫出監，但又馬上再度因案入監，出監後就發生車禍導致全身癱瘓無法行動，住在護理之家，父親從她出生至今未曾養育過她，現在要她扶養父親顯失公平。

台東地方法院認為，李男對女兒未善盡扶養義務且情節重大，如強令女兒對於失責父親負扶養義務，實顯失公平，因此駁回李男的聲請，還可抗告。