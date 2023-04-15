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修法回復檢舉違停項目 檢舉魔人磨刀霍霍 警嘆恐民怨再起

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

為避免交通違規浮濫檢舉造成民怨，及減輕警方處理負擔，道路交通管理處罰條例去年4月30日起，限縮違規停車等多項檢舉項目，但彰化縣整體檢舉案件反而增加，今年1到3月甚至比去年同期增加近萬件，立法院昨天又修法回復部分違停項目，員警大嘆「父子騎驢」好尷尬，預期檢舉案件會再激增，民怨再起。

交通違規檢舉浮濫，甚至出現檢舉魔人，造成檢舉案件爆增，為避免檢舉密集，違反比例原則，交通部因此修訂道路交通管理處罰條例檢舉項目，自去年4月30日起實施，其中針對檢舉案件最多的違規停車方面，紅黃線違停不受理檢舉，僅可檢舉在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內、併排等違停，希望能有效減少檢舉案件，減少民怨及警力負擔。

但限縮檢舉項目，檢舉案件反而有增無減，依彰化縣警察局統計，彰化縣2020年的檢舉案件數是8萬5232件，2021年是8萬555件，去年4月30日實施新制後，去年全年檢舉數反而飆到8萬6553件，今年1到3月更高達3萬0038件，比去年同期的2萬0579件，增加9459件。

警方分析，去年交通違規檢舉8萬6553件中，未因違規停車檢舉項目被限縮而減少，違規停車案件仍高達2萬3208件，占28.81%，其次是轉彎未打方向燈8482件，占10.53%，再其次是不依標線行駛6460件，占8.02%。

有警官指出，紅黃線違停不受理檢舉，民眾卻是照打119報案，員警還是得實地到場處理，且民眾檢舉未成案，警方還是得回報檢舉人，反而加重工作負擔，況且很多檢舉案件都是出自「檢舉達人」，他們永遠在挑戰自己，加上行車紀錄器普遍，比較不會挑違停檢舉，反而會去檢舉未依規定使用燈光（打方向燈）違規，檢舉案件才有增無減。

沒想到，道安條例限檢舉項目實施不到一年，立法院昨天又三讀通過修訂案，恢復檢舉橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道等違規臨時停車樣態。有員警感嘆說，恢復這些檢舉項目後，檢舉案件一定會再增加，警方必須再調度人力處理檢舉案件。

彰化縣警察局交通隊長林神改說，此次道安條例修訂，恢復檢舉的項目，主要針對影響行人及車輛通行安全的違停事項，這其實也是警方取締的重點，警方接獲檢舉，會依檢舉相關規定處理。警方呼籲如果用路人只要不違規，就不用怕被檢舉，

彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。本報資料照片
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。本報資料照片
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交通違規檢舉去年4月30日起雖然限縮部分項目，但很多民眾針對違規停車，改打110報案，員警必須到場處理，反而增加工作負擔。本報資料照片
交通違規檢舉去年4月30日起雖然限縮部分項目，但很多民眾針對違規停車，改打110報案，員警必須到場處理，反而增加工作負擔。本報資料照片
道路違規停車嚴重，甚至併排停車，行人被迫走上馬路，與車輛爭道，常釀成車禍事故。本報資料照片
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違停 交通違規

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