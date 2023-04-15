6度酒駕仍不悔改 花蓮無照男酒後撞傷人 逃逸5小時被警查獲

有六次酒駕前科的花蓮縣林姓男子，昨天傍晚酒後開車沿台9線南下玉里途中，在台9線272.9公里處大禹段與一輛機車發生碰撞，致82歲陳姓騎士倒地受傷。林男肇事後下車察看，隨即駕車逃逸，還棄車轉搭火車意圖躲避警方追查，玉里警分局成立專案小組，5小時內在林男瑞穗家中將他逮捕，酒測值每公升0.7毫克，今依肇逃、公共危險等罪嫌送辦。

玉里警分局大禹派出所長王正男表示，14日傍晚5時接獲民眾報案，表示台9線272.9公里南下車道有一起肇事逃逸的交通事故。目擊者稱見到一輛機車與廂型車發生碰撞，機車騎士連人帶車摔倒在地，雙腿骨折、全身多處擦挫傷；事故發生後，汽車駕駛曾下車察看，接著立即回到車上，駕車逃離現場。

分局長林俊廷立即指示偵查隊及大禹所成立專案小組，啟動鷹眼調閱周邊逾百支監視器，以車追人，查出涉嫌肇事者是62歲林姓男子，派沿線派出所實施線上攔截圍捕。

警方積極查緝，晚間8時發現肇事廂型車停在大禹里酸柑一處空地，但林男已逃逸無蹤；接著循線查出他到玉里火車站轉乘火車回家，警方再趕到林男於瑞穗鄉的住處，晚間10時趁林男步行返家時，將他逮捕。

林男曾有6次酒駕前科，最近一次於2018年，目前無照。他落網後坦承肇逃，警方現場測得吐氣酒精濃度值達0.7毫克，帶回派出所偵辦，警詢後依肇事逃逸、酒駕公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，本案事發後5小時內迅速查緝到案，展現警方維護治安的決心，將持續加強取締酒後駕車，也呼籲民眾酒後不要開車上路，貪圖一時方式而害人害己。

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