快訊

中共軍演讓兩岸觀光又無解 蔡英文拚600萬旅客恐跳票

國稅局認證「藝起發光」沒逃稅！宋逸民現身喊話阿Ben

台大嚴懲李明璁15年不能提升等 教評會遭影武者濫權？

6度酒駕仍不悔改 花蓮無照男酒後撞傷人 逃逸5小時被警查獲

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

有六次酒駕前科的花蓮縣林姓男子，昨天傍晚酒後開車沿台9線南下玉里途中，在台9線272.9公里處大禹段與一輛機車發生碰撞，致82歲陳姓騎士倒地受傷。林男肇事後下車察看，隨即駕車逃逸，還棄車轉搭火車意圖躲避警方追查，玉里警分局成立專案小組，5小時內在林男瑞穗家中將他逮捕，酒測值每公升0.7毫克，今依肇逃、公共危險等罪嫌送辦。

玉里警分局大禹派出所長王正男表示，14日傍晚5時接獲民眾報案，表示台9線272.9公里南下車道有一起肇事逃逸的交通事故。目擊者稱見到一輛機車與廂型車發生碰撞，機車騎士連人帶車摔倒在地，雙腿骨折、全身多處擦挫傷；事故發生後，汽車駕駛曾下車察看，接著立即回到車上，駕車逃離現場。

分局長林俊廷立即指示偵查隊及大禹所成立專案小組，啟動鷹眼調閱周邊逾百支監視器，以車追人，查出涉嫌肇事者是62歲林姓男子，派沿線派出所實施線上攔截圍捕。

警方積極查緝，晚間8時發現肇事廂型車停在大禹里酸柑一處空地，但林男已逃逸無蹤；接著循線查出他到玉里火車站轉乘火車回家，警方再趕到林男於瑞穗鄉的住處，晚間10時趁林男步行返家時，將他逮捕。

林男曾有6次酒駕前科，最近一次於2018年，目前無照。他落網後坦承肇逃，警方現場測得吐氣酒精濃度值達0.7毫克，帶回派出所偵辦，警詢後依肇事逃逸、酒駕公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，本案事發後5小時內迅速查緝到案，展現警方維護治安的決心，將持續加強取締酒後駕車，也呼籲民眾酒後不要開車上路，貪圖一時方式而害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有6次酒駕前科的林姓男子（中），昨天再度酒駕，還涉嫌撞傷人逃逸，玉里警方在5小時內逮捕送辦。記者王燕華／翻攝
有6次酒駕前科的林姓男子（中），昨天再度酒駕，還涉嫌撞傷人逃逸，玉里警方在5小時內逮捕送辦。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮玉里大禹段南下車道，昨晚發生汽、機車碰撞，汽車肇逃事故。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮玉里大禹段南下車道，昨晚發生汽、機車碰撞，汽車肇逃事故。記者王燕華／翻攝
有6次酒駕紀錄的林姓男子涉嫌酒駕撞傷人肇逃，警方以車追人，5小時內將他逮捕到案。記者王燕華／翻攝
有6次酒駕紀錄的林姓男子涉嫌酒駕撞傷人肇逃，警方以車追人，5小時內將他逮捕到案。記者王燕華／翻攝

酒駕 肇逃 花蓮

延伸閱讀

花蓮獲中央補助600萬 明禮路瓊崖海棠廊道景觀獲改善

酒駕撞死人聲請不讓國民法官審理 台北地院駁回

男子酒駕致死求勿國民法官審案 北院裁定駁回

投票就「免費洗車」涉行賄 花蓮鳳林鎮鳳仁里長遭判當選無效

相關新聞

與人夫生3子女遭求償百萬 小三辯元配曾扮柯南早知情

桃園一名已婚男子出軌養小三，還與小三生下3名子女，遭妻興訟求償百萬，但他不服，辯稱自己曾帶小三子女回家掃墓，還介紹給與妻...

重低音、打鼓吵整夜 鄰居崩潰吃安眠藥沒用 他干擾他人作息罰3千

台中柯姓男子在大樓住處深夜打鼓、猛放重低音的音樂，連續1個月深夜噪音吵到鄰居快崩潰，多人失眠連吃安眠藥都無效，甚至引發高...

不滿感情生變 男子撂狠話「我想殺人」 判拘役50天

趙姓男子不滿與網友呂姓女子發生感情糾紛，以通訊軟體多次傳訊放話要殺女網友，呂女憂心人身安全向新北警方報案，新北地檢署依妨...

收汽車燃料費逾期未繳簡訊 高雄婦刷卡急繳遭坑1倍錢

報稅季，小心有詐！高雄李姓婦人日前收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，因生怕遭罰，點開簡訊連結網站，刷卡繳費後，見網頁...

父在女兒出生後就入獄 癱瘓聲請每月給1萬扶養法院不准

台東54歲男子在女兒出生後就入獄約20年，出獄後車禍癱瘓，他要求女兒每個月給1萬元扶養費，法院判不准，法院認為李男從未盡...

修法回復檢舉違停項目 檢舉魔人磨刀霍霍 警嘆恐民怨再起

為避免交通違規浮濫檢舉造成民怨，及減輕警方處理負擔，道路交通管理處罰條例去年4月30日起，限縮違規停車等多項檢舉項目，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦