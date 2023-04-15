重低音、打鼓吵整夜 鄰居崩潰吃安眠藥沒用 他干擾他人作息罰3千

台中柯姓男子在大樓住處深夜打鼓、猛放重低音的音樂，連續1個月深夜噪音吵到鄰居快崩潰，多人失眠連吃安眠藥都無效，甚至引發高血壓、恍神，警方依違反社維法對柯處3000元罰鍰，柯不服聲明異議，法院參酌多名住戶證詞、錄音，認為柯確實干擾他人作息，裁定駁回，不得抗告。

經查，柯男去年12月1日至31日間，在北區住處不定期製造各種樂器聲響妨害公眾安寧，社區多名住戶報案查獲，經警方依違反違反社會秩序維護法處以罰鍰3000元。

柯男不服向法院聲明異議，表示自己沒有製造噪音妨害安寧，檢舉人蒐證影片並非在他家門外錄影，不能證明他製造噪音，員警到場時也沒聽到，還稱第2分局警員有偏頗，也認為其他住戶是有夾雜私人恩怨檢舉，聲明撤銷原處分。

法院查，同大樓的洪姓住戶在警詢時具體指證，表示柯男12月1日、7日、8日多次在晚間、深夜播放音量大的低頻噪音，連地板都會震動，導致他和家人晚上失眠，也提出錄音檔，另名鄭姓住戶說，柯音樂故意放很大聲，家裡分貝計測到60分貝，導致他血壓上升、恍神還去看醫生。

另還有其他4名住戶也各指控，柯放音樂發出嗡嗡噪音，低頻噪音時有時無，害他們半夜完全無法入睡，小孩也被吵得受不了，還會從晚上11點吵到天亮，除放音樂還會打鼓，被迫吃安眠藥還會被吵醒，造成他們心情煩悶。

而警方到場時，秘錄器也錄下許多聲響從柯男門外傳出，但經敲門柯都不回應，音樂一直持續沒有減低。