收汽車燃料費逾期未繳簡訊 高雄婦刷卡急繳遭坑1倍錢

報稅季，小心有詐！高雄李姓婦人日前收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，因生怕遭罰，點開簡訊連結網站，刷卡繳費後，見網頁閃退，查詢才發現遭詐1萬300元；警方提醒民眾，汽機車燃料費每年7月才開徵，最快6月底才會接繳納通知單，宜小心防範。

警方指出，67歲的李姓婦人，是高雄家庭主婦，日前在家中時，手機收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，李婦因擔心未繳納會被開罰，一時未查，依指示點開簡訊中的連結網站。

李婦後依網頁指示，輸入信用卡卡號進行刷卡，網頁隨即閃退，李當時誤以為輸入錯誤遭登出，再次輸入信用卡卡號進行刷卡，網頁又再次閃退，李當下起疑，查看信用卡交易通知，發現刷卡的金額是1萬300元，和簡訊逾期未繳金額5700元幾乎多一倍的金額，始察覺遭詐騙。