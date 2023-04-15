收汽車燃料費逾期未繳簡訊 高雄婦刷卡急繳遭坑1倍錢
報稅季，小心有詐！高雄李姓婦人日前收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，因生怕遭罰，點開簡訊連結網站，刷卡繳費後，見網頁閃退，查詢才發現遭詐1萬300元；警方提醒民眾，汽機車燃料費每年7月才開徵，最快6月底才會接繳納通知單，宜小心防範。
警方指出，67歲的李姓婦人，是高雄家庭主婦，日前在家中時，手機收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，李婦因擔心未繳納會被開罰，一時未查，依指示點開簡訊中的連結網站。
李婦後依網頁指示，輸入信用卡卡號進行刷卡，網頁隨即閃退，李當時誤以為輸入錯誤遭登出，再次輸入信用卡卡號進行刷卡，網頁又再次閃退，李當下起疑，查看信用卡交易通知，發現刷卡的金額是1萬300元，和簡訊逾期未繳金額5700元幾乎多一倍的金額，始察覺遭詐騙。
高雄市刑大警方表示，汽機車燃料使用費每年7月開徵，民眾最快6月底才會接獲繳納通知單，若逾期未繳，監理機關寄送的簡訊中會顯示「車號」，並註明「特定監理所站」，並留上聯絡電話，供民眾撥打詢問，若簡訊網址內只有付款畫面，沒有任何車主資料，有極高機率為詐騙網站，請民眾要留意小心受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言