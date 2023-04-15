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收汽車燃料費逾期未繳簡訊 高雄婦刷卡急繳遭坑1倍錢

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

報稅季，小心有詐！高雄李姓婦人日前收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，因生怕遭罰，點開簡訊連結網站，刷卡繳費後，見網頁閃退，查詢才發現遭詐1萬300元；警方提醒民眾，汽機車燃料費每年7月才開徵，最快6月底才會接繳納通知單，宜小心防範。

警方指出，67歲的李姓婦人，是高雄家庭主婦，日前在家中時，手機收到汽車燃料費5700元逾期未繳簡訊，李婦因擔心未繳納會被開罰，一時未查，依指示點開簡訊中的連結網站。

李婦後依網頁指示，輸入信用卡卡號進行刷卡，網頁隨即閃退，李當時誤以為輸入錯誤遭登出，再次輸入信用卡卡號進行刷卡，網頁又再次閃退，李當下起疑，查看信用卡交易通知，發現刷卡的金額是1萬300元，和簡訊逾期未繳金額5700元幾乎多一倍的金額，始察覺遭詐騙

高雄市刑大警方表示，汽機車燃料使用費每年7月開徵，民眾最快6月底才會接獲繳納通知單，若逾期未繳，監理機關寄送的簡訊中會顯示「車號」，並註明「特定監理所站」，並留上聯絡電話，供民眾撥打詢問，若簡訊網址內只有付款畫面，沒有任何車主資料，有極高機率為詐騙網站，請民眾要留意小心受騙。

高雄李姓婦人日前收到汽車燃料費逾期未繳簡訊，一時未查，依照指示刷卡繳款，結果遭詐1萬300元；圖為其他被害人收到的簡訊詐騙示意圖。圖／高雄市刑大提供
高雄李姓婦人日前收到汽車燃料費逾期未繳簡訊，一時未查，依照指示刷卡繳款，結果遭詐1萬300元；圖為其他被害人收到的簡訊詐騙示意圖。圖／高雄市刑大提供

信用 詐騙 車主

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