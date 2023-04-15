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與人夫生3子女遭求償百萬 小三辯元配曾扮柯南早知情
桃園一名已婚男子出軌養小三，還與小三生下3名子女，遭妻興訟求償百萬，但他不服，辯稱自己曾帶小三子女回家掃墓，還介紹給與妻子所生的子女認識，強調妻子早就知情，不願賠償；桃園地院調查，男子雖然曾帶小三子女回家，但無法證明其妻知情，最後仍判他與小三得賠償妻子25萬元。全案可上訴。
判決指出，男子1983年與妻結婚，婚後育有2名子女，但他仍在2008年間與小三交往，並與小三生下3名子女。雖然夫妻感情早在2017年畫下句點，但他直至去年才被妻指控侵害配偶權情節嚴重，求償100萬元精神撫慰金。
審理時，男子辯稱妻子早就知道他外遇，而且他曾帶5名子女一起掃墓，還互相介紹，向他與妻子生的小孩說「這是你們的弟弟妹妹」等語。小三也說自己曾被元配跟蹤過，且元配還找到小孩保母家，曾從保母口中問出小孩是她與男子所生。
妻子則否認早就知情，稱自己是去年7月因故調閱戶籍謄本，看到男子與小三生的小孩名字，才知男子出軌。
法院調查，小三雖稱男子追求隱瞞已婚身分，但她也自承2009年第一個小孩出生時就知悉男子實際婚姻狀況，事後2人仍持續交往並生下其他子女，侵權行為明顯，審酌她與男子的經濟狀況及侵權情節，最後判2人須共同賠償精神撫慰金25萬元。
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