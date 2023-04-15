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不滿感情生變 男子撂狠話「我想殺人」 判拘役50天

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

趙姓男子不滿與網友呂姓女子發生感情糾紛，以通訊軟體多次傳訊放話要殺女網友，呂女憂心人身安全向新北警方報案，新北地檢署依妨害自由罪嫌向新北地院聲請簡易判決。新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。

設籍桃園市趙姓男子與呂姓女子為網友關係，因與呂女發生感情糾紛，心生不滿，於2022年4月28日上午9時30分，透過通訊軟體LINE連續傳送「我不想正常，我想殺人，我想殺了你前夫！」、「喜歡土豆嗎」、「林北殺了你們2個，問題都解決」、「Ｘ！不要讓我定位到你們」、「中正路000號是吧」、「我看看有錢人子彈能不能打穿」、「能吃下0.38五顆嗎」、「我一定想辦法一起死」、「趁我現在很狂，我手上正好有火力，我解決你們兩個」、「趁著林北狂，我一定給你吃3顆以上，我試著搜索看看」、「制式準備好了，林北現在想要看到血」、「我想殺人」、「我要你爸媽都怕」等訊息給住在新北市的呂女。

呂女看到趙男不斷傳送明顯帶有恐嚇意謂的訊息，心生畏懼，當晚向新北市警方報案求助。警方受理後傳喚趙男到案說明，趙男坦承因酒後一時情緒失控，犯下大錯，深感懊悔。

新北地檢署去年12月中依妨害自由案件向法院聲請簡易判決，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處趙男拘役50天，得易科罰金5萬元，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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