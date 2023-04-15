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追求女大生遭拒 痴漢到校狂按喇叭、宿舍外盯梢判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子在網路交友軟體上結識1名女大生，想追求她卻遭拒絕，但黃不死心，去年10月間不斷透過IG傳送訊息，約她外出見面，女大生不堪其擾，兩度當面回絕，黃竟跑到其學校門口狂按喇叭，還到宿舍外盯梢守候，女大生報警處理，台南地院認黃犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日。

檢警調查，黃男遭女大生婉拒交往，去年10月16日起至同年月23日止，他以暱稱反覆透過IG傳送文字及語音訊息，欲邀約她外出見面，女大生不甚其擾，同年月20、23日先後與黃出門見面，數次明確表示不願意再與他見面。

未料，黃10月18日在女方就讀學校門口狂按喇叭，並於10月21日傳訊息給女方，表示「如不赴約將在學校門口張貼女方照片」，且於同年月23日深夜11時，因發覺女方封鎖IG，隨即駕車前往其宿舍外盯梢守候，使女方心生畏怖，已影響其日常生活或社會活動，女大生報警處理。

台南地院認為，黃為追求女大生，接續反覆透過通訊軟體要求跟她約會、傳送干擾女大生訊息、進而為按喇叭、盯梢、守候等行為，犯跟蹤騷擾防治法中跟蹤騷擾罪。法官認其數個行為接續施行，為接續犯，應屬一罪。

台南地院審酌，黃思慮未周，對於如何正確與異性應對往來仍有不成熟的思維，在網路上交友，未能循合法且適當的方式追求女方，女方已明確表示婉拒及不願意赴約後，仍頻繁使用通訊軟體以文字及語音訊息騷擾女方，尤甚者前往女方就讀學校、宿舍盯梢守候，除使女方不堪騷擾，也已影響尚在求學階段女方的正常社會生活。

惟酌及黃犯後坦承犯行不諱，能知己過，態度尚佳，經警方告誡後即未再騷擾女方等一切情狀，認他犯跟蹤騷擾罪處拘役30日，可易科罰金。

台南地院認為，女方已明確表示婉拒及不願意赴約，黃男仍頻繁使用通訊軟體騷擾女方，尤甚者前往女方就讀學校、宿舍盯梢守候，已影響尚在求學階段女方的正常生活，很不應該。圖／本報資料照
台南地院認為，女方已明確表示婉拒及不願意赴約，黃男仍頻繁使用通訊軟體騷擾女方，尤甚者前往女方就讀學校、宿舍盯梢守候，已影響尚在求學階段女方的正常生活，很不應該。圖／本報資料照

跟蹤騷擾 台南 宿舍

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