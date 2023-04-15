要撇開「行人地獄」 竹市加強取締車不讓人 籲民眾檢舉
新竹市近期陸續發生車輛行經路口未禮讓行人的驚險場景，「行人地獄」負面標籤仍在。新竹市警察局今天指出，今年已啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，尤其針對「車不停讓行人」加強取締累計1195件，比去年要多142件，強調將持續加強執法力度，也呼籲民眾可主動提具影像檢舉，警民合作確保用路安全。
新竹市警察局今天指出，為保障行人安全，並養成駕駛停讓行人習慣，市長高虹安市長今年初指示強化「路口安全、行人優先」行政作為，市警局規畫「112年度行人及護老交通安全執行計畫」，加強取締路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目。
其中「車輛不停讓行人」違規項目被列為警方加強取締的重中之重，也是民眾可以檢舉的違規態樣。警局提醒民眾如果在路上遇到車輛不停讓行人時，可使用行車記錄器或手機錄影，上傳至交通警察隊的檢舉專區https://tra.hccp.gov.tw/hsin/cases/statement檢舉，員警經審核違規行為屬實即會舉發。
竹市警局統計，新竹市今年（2023年）1月至4月12日行人路口交通事故死傷人數73人（其中死亡0人、受傷73人），與去年（2022年）同期死傷人數87人（死亡2人、受傷85人）比較，減少了14人（死亡減少2人、受傷減少12人）。
竹市警察局表示，死傷人數的同步減少，是「市民守法」及「員警執法」共同努力的成果；之後也將持續透過專案機動強化執法力度並提高見警率，也藉由新竹市道安會報教育、宣導、監理及工程小組的聯繫與分工，努力維護新竹市的行人用路安全。
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