快訊

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬再加碼免費富國島5日遊

NBA／熱火關鍵攻勢輾過公牛 季後賽首輪挑戰龍頭公鹿

美外流機密文件爆：俄國特種部隊遭嚴重摧毀 恐耗10年重建

要撇開「行人地獄」 竹市加強取締車不讓人 籲民眾檢舉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市近期陸續發生車輛行經路口未禮讓行人的驚險場景，「行人地獄」負面標籤仍在。新竹市警察局今天指出，今年已啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，尤其針對「車不停讓行人」加強取締累計1195件，比去年要多142件，強調將持續加強執法力度，也呼籲民眾可主動提具影像檢舉，警民合作確保用路安全。

新竹市警察局今天指出，為保障行人安全，並養成駕駛停讓行人習慣，市長高虹安市長今年初指示強化「路口安全、行人優先」行政作為，市警局規畫「112年度行人及護老交通安全執行計畫」，加強取締路口違規、車不停讓行人及行人違規等重點項目。

其中「車輛不停讓行人」違規項目被列為警方加強取締的重中之重，也是民眾可以檢舉的違規態樣。警局提醒民眾如果在路上遇到車輛不停讓行人時，可使用行車記錄器或手機錄影，上傳至交通警察隊的檢舉專區https://tra.hccp.gov.tw/hsin/cases/statement檢舉，員警經審核違規行為屬實即會舉發。

竹市警局統計，新竹市今年（2023年）1月至4月12日行人路口交通事故死傷人數73人（其中死亡0人、受傷73人），與去年（2022年）同期死傷人數87人（死亡2人、受傷85人）比較，減少了14人（死亡減少2人、受傷減少12人）。

竹市警察局表示，死傷人數的同步減少，是「市民守法」及「員警執法」共同努力的成果；之後也將持續透過專案機動強化執法力度並提高見警率，也藉由新竹市道安會報教育、宣導、監理及工程小組的聯繫與分工，努力維護新竹市的行人用路安全。

新竹市警察局今年啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，尤其針對「車不停讓行人」加強取締累計1195件，比去年要多142件。圖／竹市警察局提供
新竹市警察局今年啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，尤其針對「車不停讓行人」加強取締累計1195件，比去年要多142件。圖／竹市警察局提供
新竹市警察局今年啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，尤其針對「車不停讓行人」加強取締累計1195件，比去年要多142件。圖／竹市警察局提供
新竹市警察局今年啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，尤其針對「車不停讓行人」加強取締累計1195件，比去年要多142件。圖／竹市警察局提供

新竹 警察

延伸閱讀

跆拳道教練施暴男童慘了 新竹市重罰42萬還要公布姓名

竹市學區劃分審議委員列5議員代表 民進黨團掛蛋抗議

竹市客雅溪大公園二部曲來了 台溪親子公園改善今開工

新竹市前3大肇事路段出爐 機車美食外送加強教育訓練

相關新聞

查無不法簽結 陳時中：終於還我及防疫夥伴遲來的清白

新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中、食藥署長吳秀...

台南三爺溪汙染逮到1元凶 不法電鍍廠深夜偷排強酸廢水

台南市二仁溪支流三爺溪重金屬嚴重汙染，環保局在三爺溪沿線布設水質感測器，去年發現有異常後循線追查，提供8家可疑事業給環保...

要撇開「行人地獄」 竹市加強取締車不讓人 籲民眾檢舉

新竹市近期陸續發生車輛行經路口未禮讓行人的驚險場景，「行人地獄」負面標籤仍在。新竹市警察局今天指出，今年已啟動「行人及護...

轟2槍子彈貫穿腦門慘死 行凶想找媒體伸冤遭判無期徒刑

台中男子趙子穩不滿林姓友人催討債務，2人在超商外談判一言不合，趙拔槍朝林頭部轟了2槍，子彈1發貫穿腦門、1發卡在顱內，林...

政府被控護航高端62案 檢方查無不法全部簽結

新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等...

死刑速決公投提案 將辦聽證會

台灣百合公義協會理事長徐紹展倡議執行死刑、領銜提出死刑公投提案，中央選舉委員會昨天舉行委員會議，審議「死刑速決」全國性公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦