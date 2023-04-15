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查無不法簽結 陳時中：終於還我及防疫夥伴遲來的清白
新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人涉嫌圖利、瀆職等罪，台北地檢署分案查辦62件，昨天全數以查無不法簽結。陳時中在臉書為自己發聲，他說，錯假訊息與病毒同樣危險。
陳時中表示，過去在防疫這段期間，有心人士利用民眾的恐懼心理，製造及散播許多與疫苗採購、防疫政策相關的錯假訊息，不僅對防疫工作帶來嚴峻的挑戰，也耗費指揮中心很多人力時間。
陳時中表示，去年選戰期間，有些人更進一步以這些謠言為素材，對他和防疫團隊進行不實的指控與抹黑，以獲取自身的政治利益。「即使我已離開衛福部、指揮中心，但直至選舉結束，這些中傷仍持續在網路流轉，成為難以平復的傷痕」。
他說，台北地檢署昨天發出聲明，正式簽結一共62件「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗」等疫苗、防疫相關的指控告發案，證明所有指控皆無依據，「終於還給我本人、以及過去和我一起奮戰的防疫夥伴，一個遲來的清白與公道」。
陳時中表示，這些抹黑與誣陷造成的傷害已無法挽回，但是他還是懷抱希望，期盼司法公布的調查結果，能夠讓更多人看到，進而遏止惡意不實的謠言繼續傳播。
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