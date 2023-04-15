台南三爺溪汙染逮到1元凶 不法電鍍廠深夜偷排強酸廢水

台南市二仁溪支流三爺溪重金屬嚴重汙染，環保局在三爺溪沿線布設水質感測器，去年發現有異常後循線追查，提供8家可疑事業給環保署南區督察總隊，並與環保署討論規畫稽查作業，後續鎖定仁德區一電鍍廠疑似違規排放廢水，日前環檢警啟動聯合前往稽查，業者坦承偷排廢水。

環保局長許仁澤指出，為改善河川水體環境，環保局於三爺溪流域等水汙染熱區佈設水質感測器，形成全年無休的水質監測網，如有發現河川水質異常情形，立即派遣人員前往現場溯源，業者不要心存僥倖。

聯合稽查人員指出，不法業者利用20餘黑色桶槽貯存製程廢水，趁半夜凌晨，利用沉水馬達以蛇行管線抽取黑色桶槽內廢水繞流排放，排放時具刺鼻味且冒煙。

現場調查時，經採樣檢驗該廢水為強酸性（pH值0.85）且含有害健康物質重金屬，嚴重影響三爺溪水體品質。

去年中旬台南市環保局和環保署南區督察總隊去，發現三爺溪流域某電鍍廠疑似有繞流排放之情形，為避免打草驚蛇持續蒐證，以智慧督察方式，結合系統異常勾稽申報資料以及數種科學儀器，最終在科技執法下多次蒐證查獲不法。

該廠坦承涉嫌將所產生含有害健康物質廢水繞流排放至非核准登記的放流口，違反水汙染防治法第36條第3項第2款，而該廠使用地下水並新增一製程，與排放許可證內容不符一事已，違反水汙法第14條規定，環保局依法告發。