快訊

春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南三爺溪汙染逮到1元凶 不法電鍍廠深夜偷排強酸廢水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市二仁溪支流三爺溪重金屬嚴重汙染，環保局在三爺溪沿線布設水質感測器，去年發現有異常後循線追查，提供8家可疑事業給環保署南區督察總隊，並與環保署討論規畫稽查作業，後續鎖定仁德區一電鍍廠疑似違規排放廢水，日前環檢警啟動聯合前往稽查，業者坦承偷排廢水。

環保局長許仁澤指出，為改善河川水體環境，環保局於三爺溪流域等水汙染熱區佈設水質感測器，形成全年無休的水質監測網，如有發現河川水質異常情形，立即派遣人員前往現場溯源，業者不要心存僥倖。

聯合稽查人員指出，不法業者利用20餘黑色桶槽貯存製程廢水，趁半夜凌晨，利用沉水馬達以行管線抽取黑色桶槽內廢水繞流排放，排放時具刺鼻味且冒煙。

現場調查時，經採樣檢驗該廢水為強酸性（pH值0.85）且含有害健康物質重金屬，嚴重影響三爺溪水體品質。

去年中旬台南市環保局和環保署南區督察總隊去，發現三爺溪流域某電鍍廠疑似有繞流排放之情形，為避免打草驚蛇持續蒐證，以智慧督察方式，結合系統異常勾稽申報資料以及數種科學儀器，最終在科技執法下多次蒐證查獲不法。

該廠坦承涉嫌將所產生含有害健康物質廢水繞流排放至非核准登記的放流口，違反水汙染防治法第36條第3項第2款，而該廠使用地下水並新增一製程，與排放許可證內容不符一事已，違反水汙法第14條規定，環保局依法告發。

環保局表示，一旦查獲違反水汙染防治法最高可處2000萬元罰鍰並追繳不法利得，違規排放的廢水含有害健康物質時可處5年以下之有期徒刑，將持續加強電鍍廠等汙水排放稽查等相關作為。

台南巿環保人員日前前往工廠稽查。記者吳淑玲／翻攝
台南巿環保人員日前前往工廠稽查。記者吳淑玲／翻攝

水質 環保署

延伸閱讀

中台灣治理平台會議今召開 8縣市共推臭氧空汙減量

超臭！民生廢水排河川 嘉縣打造3大水質淨化示範區

雲林空氣品質不佳 麥寮電廠降載減排

台南仁德電鍍廠涉排放有害廢水廢液 廠長20萬交保

相關新聞

政府被控護航高端62案 檢方查無不法全部簽結

新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等...

牽動2024！檢察長異動12人入圍、林錦村掌北檢呼聲高

法務部考量明年總統及立委選舉查賄等因素將對全國檢察長人事進行調整，台北、士林、台南等關鍵地檢署首長都可能換人，檢察官人事...

台南三爺溪汙染逮到1元凶 不法電鍍廠深夜偷排強酸廢水

台南市二仁溪支流三爺溪重金屬嚴重汙染，環保局在三爺溪沿線布設水質感測器，去年發現有異常後循線追查，提供8家可疑事業給環保...

轟2槍子彈貫穿腦門慘死 行凶想找媒體伸冤遭判無期徒刑

台中男子趙子穩不滿林姓友人催討債務，2人在超商外談判一言不合，趙拔槍朝林頭部轟了2槍，子彈1發貫穿腦門、1發卡在顱內，林...

死刑速決公投提案 將辦聽證會

台灣百合公義協會理事長徐紹展倡議執行死刑、領銜提出死刑公投提案，中央選舉委員會昨天舉行委員會議，審議「死刑速決」全國性公...

檢察長人事12搶6 牽動2024 誰掌北檢、南檢成指標

2024大選戰鼓已起，法務部則將調整全國檢察長人事，檢察官人事審議委員會已確認12名人選，提供法務部長蔡清祥圈選，最終結果下周五（21日）揭曉；誰能執掌「天下第一檢」台北地檢署，而偵辦88槍擊案、正副議長賄選案的台南地檢署，又是誰能勝任檢察長一職，加上此次調動也與2024年總統大選息息相關，外界討論熱烈，等著看蔡清祥如何布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦