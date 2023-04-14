台水九區處人員涉收賄洩露採購資訊　3人遭羈押禁見

台灣自來水公司第九區管理處邱姓及陳姓技術人員，涉嫌收受賄賂，向洪姓廠商洩露採購資訊，花蓮地檢署及廉政署人員兵分6路，到3嫌住處、水公司等地點搜索，訊後依違反貪汙治罪條例、洩密等罪嫌聲請羈押，花蓮地方法院已於今晚裁定3名被告羈押禁見。

據了解，邱和陳分別在台水九區處工務、操作課任職，兩人因辦理水公司的700萬元通訊系統汰換工程採購案，涉嫌將還未公開資訊的標案內容資料，如圖說、內部簽呈等、洩露給洪姓廠商，洪因提前取得相關資訊，順利於去年12月得標。

檢廉獲得情資後經過多日搜證，由花蓮地檢署檢察官王柏舜指揮廉政署北部地區調查組廉政官，昨天上午持法院核發的搜索票，到邱、陳、洪3人的住處及辦公處所，共6處搜索，扣押相關證據，通知3名被告和2名證人到案說明。