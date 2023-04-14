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台水九區處人員涉收賄洩露採購資訊　3人遭羈押禁見

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台灣自來水公司第九區管理處邱姓及陳姓技術人員，涉嫌收受賄賂，向洪姓廠商洩露採購資訊，花蓮地檢署及廉政署人員兵分6路，到3嫌住處、水公司等地點搜索，訊後依違反貪汙治罪條例、洩密等罪嫌聲請羈押，花蓮地方法院已於今晚裁定3名被告羈押禁見。

據了解，邱和陳分別在台水九區處工務、操作課任職，兩人因辦理水公司的700萬元通訊系統汰換工程採購案，涉嫌將還未公開資訊的標案內容資料，如圖說、內部簽呈等、洩露給洪姓廠商，洪因提前取得相關資訊，順利於去年12月得標。

檢廉獲得情資後經過多日搜證，由花蓮地檢署檢察官王柏舜指揮廉政署北部地區調查組廉政官，昨天上午持法院核發的搜索票，到邱、陳、洪3人的住處及辦公處所，共6處搜索，扣押相關證據，通知3名被告和2名證人到案說明。

檢方訊問後，認邱、陳涉犯違反貪汙治罪條例收受賄賂、刑法洩密等罪嫌、洪涉犯違反貪汙治罪條例交付賄賂罪嫌，3人均犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，花蓮地方法院今晚8時30分裁准。

台水九區處兩名技術人員涉嫌收賄洩露工程採購標案資訊給廠商，檢廉今天搜索，將兩人連同廠商共3名被告聲押，晚間獲准。圖／本報資料照片
台水九區處兩名技術人員涉嫌收賄洩露工程採購標案資訊給廠商，檢廉今天搜索，將兩人連同廠商共3名被告聲押，晚間獲准。圖／本報資料照片

花蓮 貪汙 廉政署

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