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誆騙借30萬買名牌包 婦匯款遇警點醒怒罵假姪女：瘋女人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

66歲王姓婦人接到姪女Line電話，對方佯稱要購買30萬的名牌包，因怕爸媽知道，轉而向姑姑求救，王婦因從小看著姪女長大，疼惜她的處境，到銀行匯款，警方接獲行員通知到場，揭穿是「假親友」詐騙手法，險些受騙的王婦氣炸，脫口罵對方「瘋女人」。

三民警二分局鼎金所巡佐陳建志、警員林厚助，前天中午12時許，擔服巡邏勤務，接獲轄內鼎力路上銀行通報，行員指有民眾欲臨櫃匯款30萬元，疑似遭詐騙，警方隨即到場處理。

在銀行匯款的王姓婦人告知警方，在家中接到姪女Line電話，姪女稱要購買名牌包包需30萬元，但不敢讓她爸媽知道，只好向她求救，並指借錢後會很快還錢。

王婦說，她從小看姪女長大，2人關係很親，她心疼姪女之下，才跑到銀行匯款，警方當下識破是典型的「假親友」詐騙手法，當場撥打王婦姪女的手機確認，真姪女並無向姑姑借錢買名牌包的行為，讓王婦氣炸，怒罵假姪女是「瘋女人」。

警方勸說王婦，見她打消匯款後，教導她將假姪女的Line封鎖，王感謝警方及行員的即時協助，成功保住退休金

高雄王姓婦人接獲姪女來電借錢30萬買名牌包，在銀行匯款時，遇到行員和警方勸阻，戳破是假親友詐騙手法，王婦氣炸罵對方是瘋女人。記者石秀華／翻攝
高雄王姓婦人接獲姪女來電借錢30萬買名牌包，在銀行匯款時，遇到行員和警方勸阻，戳破是假親友詐騙手法，王婦氣炸罵對方是瘋女人。記者石秀華／翻攝
高雄王姓婦人接獲姪女來電借錢30萬買名牌包，在銀行匯款時，遇到行員和警方勸阻，戳破是假親友詐騙手法，王婦氣炸罵對方是瘋女人。記者石秀華／翻攝
高雄王姓婦人接獲姪女來電借錢30萬買名牌包，在銀行匯款時，遇到行員和警方勸阻，戳破是假親友詐騙手法，王婦氣炸罵對方是瘋女人。記者石秀華／翻攝

詐騙 退休金 員林

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