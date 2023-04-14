誆騙借30萬買名牌包 婦匯款遇警點醒怒罵假姪女：瘋女人

66歲王姓婦人接到姪女Line電話，對方佯稱要購買30萬的名牌包，因怕爸媽知道，轉而向姑姑求救，王婦因從小看著姪女長大，疼惜她的處境，到銀行匯款，警方接獲行員通知到場，揭穿是「假親友」詐騙手法，險些受騙的王婦氣炸，脫口罵對方「瘋女人」。

三民警二分局鼎金所巡佐陳建志、警員林厚助，前天中午12時許，擔服巡邏勤務，接獲轄內鼎力路上銀行通報，行員指有民眾欲臨櫃匯款30萬元，疑似遭詐騙，警方隨即到場處理。

在銀行匯款的王姓婦人告知警方，在家中接到姪女Line電話，姪女稱要購買名牌包包需30萬元，但不敢讓她爸媽知道，只好向她求救，並指借錢後會很快還錢。

王婦說，她從小看姪女長大，2人關係很親，她心疼姪女之下，才跑到銀行匯款，警方當下識破是典型的「假親友」詐騙手法，當場撥打王婦姪女的手機確認，真姪女並無向姑姑借錢買名牌包的行為，讓王婦氣炸，怒罵假姪女是「瘋女人」。