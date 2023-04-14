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調查局昔日緝毒英雄遭收押 被查出要求銷毀詢問光碟滅證
有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品案受刑人家屬賄賂，昨天被檢方搜索並聲押，因陳始終不願吐實，但相關證人證述與證據都不合，另被查出他要求銷毀詢問光碟，今天地院裁准羈押禁見。
地院開羈押庭時，陳男堅決否認犯行，但相關證人證述明確且有相關證據佐證，足認涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪嫌、刑法第132條第1項洩露國防以外秘密罪嫌、刑法第138條毀損公務員職掌物品罪嫌嫌疑重大。
所涉案件中，貪汙罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，以陳犯後態度及人性考量，客觀上認有逃亡可能，加上供述與證人證詞不合，又前後矛盾，還曾要求銷毀詢問光碟，認有湮滅證據行為。
另考量陳麒元資歷及人脈，有能力逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人，地院認犯罪情節重大，無其他手段能替代羈押，因此裁定陳羈押禁見。
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