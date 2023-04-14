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彰監自主監外作業受刑人朱漢宗脫逃 判決出爐
彰化監獄自主監外作業的受刑人朱漢宗，今年3月13日從作業協力工廠趁機逃跑，檢警24小時內逮捕回籠。彰化地院簡易判決，依脫逃罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金。
判決書指出，朱漢宗因情緒問題，萌生脫逃之意，今年3月13日上午9點在作業協力工廠休息時間假裝上廁所而翻牆脫逃，檢方據報立即啟動執行人犯脫逃通緝處理流程，第一時間通報彰化縣警察局勤務指揮中心、脫逃所在地的芳苑警分局，同日下午1點40分發布通緝，由檢察官林裕斌指揮警方偵辦。
彰化警方研判他可能逃回永靖鄉住家，調閱路口監視畫面，發現他搭客運回家，趕往埋伏，翌日上午圍捕時朱男慌忙逃往農路，跑了約100公尺被壓制和逮捕。
朱男涉多起竊盜等案件被判刑4年1個月，服刑期間表現良好，2021年9月被遴選可執行自主監外作業，但目前仍是法務部矯正署彰化監獄受刑人，依法受拘禁。法院審酌他未能珍惜到監外作業的類社區處遇之機會，竟擅自離開廠區返家，妨害國家公權力，實屬不該，惟念及坦承犯行，量處3個月有期徒刑。
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