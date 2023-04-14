快訊

影／否認2024大選郭台銘已經出局 王金平：現在言之過早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局緝毒英雄涉賄助受刑人見妻兒 法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品案受刑人家屬賄賂，昨被搜索；檢方複訊後，認此案涉違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，今下午地院開庭裁准。

初步了解，此案為陳麒元於2019年至2021年間，在嘉義市調查站任職時，分別收受台北監獄服刑的陳姓、高雄監獄服刑的江姓受刑人及家屬賄賂，約10萬元以上的金額，藉職務借提查案機會，讓人犯在獄外與家屬會面，並享有用智慧型手機等特權。

此案由橋檢黑金組檢察官嚴維德偵辦，昨檢方挑在清晨搜索澎湖縣站辦公處所，同時赴台南市調查處、嘉義市站調閱陳男過往緝毒卷證，另約談陳麒元、其他調查官及涉案受刑人。

經訊問後，檢方認陳麒元涉犯貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，屬重罪且有串證可能，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。橋頭地院今天下午4時開庭，直到傍晚6時許才裁准羈押禁見。

調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供
調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供

澎湖縣 受刑人 嘉義

延伸閱讀

對受刑人「施小惠」超出合理範圍 調查局緝毒英雄栽了

緝毒英雄疑收賄聲押禁見 昔日長官部屬嘆：挺不住誘惑

「緝毒英雄」被聲押 調查局火速拔官 局長王俊力：深表痛心

調查局緝毒英雄疑收賄助受刑人私會妻兒 橋檢聲押禁見

相關新聞

調查局緝毒英雄涉賄助受刑人見妻兒 法院裁定羈押禁見

有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品案受刑人家屬賄賂，昨被搜索；檢方複訊後，認此案涉違反貪汙...

人民告蔡政府防疫護航高端62案 檢方查無不法全部簽結

新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等...

警洩個資給友人討債 嘉檢：無不法所得緩起訴向公庫支付5萬元

嘉義市警察局劉姓員警被控2020年12月間，涉查閱民眾資料，提供友人助討債遭查獲，嘉義地檢署偵結，考量劉姓警員無前科及不...

「我殺人了」父拿充電線勒斃自閉兒 今判關4年

高雄市梓官區黃姓男子與妻長期照顧，患有情緒、言語多重障礙的兒子；前年兒情緒失控與母親發生口角，黃男為制止與演變成肢體衝突...

法務部今檢審會 通過檢察長入圍12人名單　

檢察官人事審議委員會民選委員昨天漏夜召開「會前會」，在角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，今天上午經由正式檢審會確認，提供...

酒駕撞死人聲請不讓國民法官審理 台北地院駁回

男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死無辜王姓駕駛，起訴進入國民法官參審程序，李與律師主張，案子經媒體廣泛報導，未來的國民法官心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦