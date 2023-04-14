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調查局緝毒英雄涉賄助受刑人見妻兒 法院裁定羈押禁見
有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品案受刑人家屬賄賂，昨被搜索；檢方複訊後，認此案涉違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，今下午地院開庭裁准。
初步了解，此案為陳麒元於2019年至2021年間，在嘉義市調查站任職時，分別收受台北監獄服刑的陳姓、高雄監獄服刑的江姓受刑人及家屬賄賂，約10萬元以上的金額，藉職務借提查案機會，讓人犯在獄外與家屬會面，並享有用智慧型手機等特權。
此案由橋檢黑金組檢察官嚴維德偵辦，昨檢方挑在清晨搜索澎湖縣站辦公處所，同時赴台南市調查處、嘉義市站調閱陳男過往緝毒卷證，另約談陳麒元、其他調查官及涉案受刑人。
經訊問後，檢方認陳麒元涉犯貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，屬重罪且有串證可能，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。橋頭地院今天下午4時開庭，直到傍晚6時許才裁准羈押禁見。
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