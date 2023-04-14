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警洩個資給友人討債 嘉檢：無不法所得緩起訴向公庫支付5萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局劉姓員警被控2020年12月間，涉查閱民眾資料，提供友人助討債遭查獲，嘉義地檢署偵結，考量劉姓警員無前科及不法所得，緩起訴處分，須向公庫支付5萬元。

緩起訴處分書說，嘉市警局第一分局劉姓員警2006年起在台中市擔任派出所員警，2016年調派回嘉市服務，台中王姓男子為向人索討債務，透過劉姓員警舊識周男，請劉員查閱2名民眾車籍資料及身分證字號。

劉姓警員2020年12月10日凌晨透過M-Police警用行動電腦，查詢這2名民眾車籍號碼及身分證字號，將結果透過通訊軟體LINE傳送友人周男。嘉市調查站去年5月17日執行詐欺案件搜索，發現王男手機存有透過警政系統查詢車籍號碼及身分證字號車主資料截圖畫面，循線查獲劉員涉及洩密罪，移送地檢署偵辦。

檢方認為劉員無前科，一時失慮涉及刑責，無再犯之虞，無不法所得緩起訴1年，劉員應寫悔過書，緩起訴處分確定日起6個月，向公庫支付新台幣5萬元。

嘉義市警察局劉姓員警涉查閱民眾資料，提供友人助討債遭查獲，地檢署偵結緩起訴處分，須向公庫支付5萬元。記者魯永明／攝影
嘉義市警察局劉姓員警涉查閱民眾資料，提供友人助討債遭查獲，地檢署偵結緩起訴處分，須向公庫支付5萬元。記者魯永明／攝影

身分證 嘉義 車主

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