人民告蔡政府防疫護航高端62案 檢方查無不法全部簽結

新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人涉嫌圖利、瀆職等罪，台北地檢署分案查辦62件，全查無不法，今天全數簽結。

2020年10月台灣東洋藥品公司宣布取得德國BNT疫苗在台代理權，外界質疑代理合約有立委介入，向檢方告發官員貪瀆，另外，孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良、前新聞局長鍾琴也提案告發。

2022年7月時，國民黨團另告發指揮官陳時中、食藥署長吳秀梅涉嫌圖利，9月時有藍委質疑將採購合約封存30年，再告發陳時中瀆職。

台北地檢署自2021年6月至2023年2月為止，不含濫訴案件，共受理案件62件，為求慎重，一律分「他」字案指定由3名檢肅黑金專組主任檢察官專案查辦。

台北地檢署說，嚴重特殊傳染性肺炎為新興的傳染疾病，其致病原、傳播途徑、預防措施、診斷標準、治療方式等，均與傳統典型之肺炎相異，且醫界對於該疾病之瞭解程度亦極為缺乏。

陳時中等人於執政經驗中，面臨突發緊急公衛事件需求的公益考量，仍需制定並修訂各種防疫措施，並準備防疫衛材之採購及整備，以因應新冠肺炎在不同時期產生疫情的各種變化，才能防止疫情擴散，保障國人生命、身體安全。

檢方認為，相關決策多經專家會議討論形成意見，就算部分決策過程及防疫作為未臻完善，也沒有廢弛職務情事，不能以疫情發展快速、擴散，感染新冠肺炎確診導致死亡或傷病，就認定災害發生或死亡與公務員行政有因果關係。

檢方表示，62件告發案經調查，查無有官員違反執行職務所應遵守之法令，而圖自己或他人不法利益，所以不能以防疫政策對防疫有關的高端公司、福又達公司有利，就認定有違法圖利情事。