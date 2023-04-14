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蔡政府遭控卡疫苗護航高端等62案 北檢全查無不法

中央社／ 台北14日電

高端疫苗。聯合報系資料照
高端疫苗。聯合報系資料照

台北地檢署今天指出，自民國110年6月起至112年2月止，受理與嚴重特殊傳染性肺炎疫苗等相關告發案件共62案，今天偵查終結，檢察官均查無具體不法犯罪實據均予簽結。

COVID-19疫情爆發後，北檢受理多件疫苗採購等相關案件，包括總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等人被控貪瀆、圖利、殺人等罪。

北檢指出，COVID-19為新興的傳染疾病，致病原、傳播途徑、預防措施、診斷標準、治療方式等，均與傳統典型的肺炎相異，且醫界對於疾病的瞭解程度也極為缺乏，陳時中等人於執政經驗中，面臨突發緊急公衛事件需求的公益考量，仍需制定並修訂各種防疫措施，並準備防疫衛材的採購及整備，以因應肺炎在不同時期產生疫情的各種變化，始能防止疫情擴散，保障國人生命、身體安全。

北檢表示，就此攸關全體國民健康權益事項，相關決策多經專家會議討論形成意見，就疫苗採購的選擇及佈局，亦為政策抉擇及判斷，縱認部分決策過程及防疫作為未臻週全完善，也不能認定相關被告對於疫情有廢弛職務的情事。

此外，不能以部分國人因疫情發展快速、擴散，感染確診導致死亡或傷病，即認災害的發生或死亡、傷害的結果與被告等人身為公務員施行的防疫措施有相當因果關係。

另外，北檢查無被告有何違反執行職務所應遵守的法令，而圖自己或他人不法利益，或濫用其裁量權致影響裁量決定的公平性及正確性的情形，自不能以其因應疫情發展，採取扶植國內自製疫苗政策而採購國產疫苗、採購、徵用部分廠商的家用快篩劑，對高端公司、福又達公司等有利，即遽認有圖利情事。

北檢表示，相關告發人等對構成刑法公務員廢弛職務、圖利、殺人、重傷害等刑責的要件嫌疑事實，並未為具體指摘，或提出相關事證或指出涉案事證所在，相關案件均查無具體不法犯罪實據，因此予以簽結。

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