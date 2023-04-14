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法務部今檢審會 通過檢察長入圍12人名單
檢察官人事審議委員會民選委員昨天漏夜召開「會前會」，在角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，今天上午經由正式檢審會確認，提供法務部長蔡清祥下周五圈選。
入圍的法務部常務次長林錦村盛傳接任台北地檢署檢察長，行政執行署署長林慶宗也有機會外派二審擔任檢察長，至於司長黃謀信意外沒有入圍。
入圍的12人包括司法官學院26期的行政執行署署長林慶宗、28期的法務部常務次長林錦村、30期的法務部綜合規劃司司長王文德、33期的法務部主任秘書顏迺偉、33期的法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均、33期的台灣高等檢察署檢察吳慧蘭。
以及司法官學院34期的台灣高等檢察署台南分署檢察官兼司法院政風處處長曾昭愷、36期的法務部司法官學院教務組長柯宜汾、37期的法務部保護司副司長陳佳秀、38期的台北地方檢察署派駐廉政署視察室主任林漢強、38期的台中地方檢察署檢察官謝謂誠、39期的台北地方檢察署借調國家安全局政風處處長周士榆。
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