法務部今檢審會 通過檢察長入圍12人名單　

檢察官人事審議委員會民選委員昨天漏夜召開「會前會」，在角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，今天上午經由正式檢審會確認，提供法務部長蔡清祥下周五圈選。

入圍的法務部常務次長林錦村盛傳接任台北地檢署檢察長，行政執行署署長林慶宗也有機會外派二審擔任檢察長，至於司長黃謀信意外沒有入圍。

入圍的12人包括司法官學院26期的行政執行署署長林慶宗、28期的法務部常務次長林錦村、30期的法務部綜合規劃司司長王文德、33期的法務部主任秘書顏迺偉、33期的法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均、33期的台灣高等檢察署檢察吳慧蘭。