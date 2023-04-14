快訊

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

若解放軍攻台？薛瑞福：美國有4大理由出兵保衛台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法務部今檢審會 通過檢察長入圍12人名單　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢察官人事審議委員會民選委員昨天漏夜召開「會前會」，在角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，今天上午經由正式檢審會確認，提供法務部蔡清祥下周五圈選。

入圍的法務部常務次長林錦村盛傳接任台北地檢署檢察長，行政執行署署長林慶宗也有機會外派二審擔任檢察長，至於司長黃謀信意外沒有入圍。

入圍的12人包括司法官學院26期的行政執行署署長林慶宗、28期的法務部常務次長林錦村、30期的法務部綜合規劃司司長王文德、33期的法務部主任秘書顏迺偉、33期的法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均、33期的台灣高等檢察署檢察吳慧蘭。

以及司法官學院34期的台灣高等檢察署台南分署檢察官兼司法院政風處處長曾昭愷、36期的法務部司法官學院教務組長柯宜汾、37期的法務部保護司副司長陳佳秀、38期的台北地方檢察署派駐廉政署視察室主任林漢強、38期的台中地方檢察署檢察官謝謂誠、39期的台北地方檢察署借調國家安全局政風處處長周士榆。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 司法官 檢察官 蔡清祥

延伸閱讀

高虹安案觸動檢察長人事？ 「天下第一檢」誰掌下周分曉

高虹安案觸動檢察長人事？ 「天下第一檢」誰掌下周分曉

檢察長人事異動傳言多 前檢察長憂司法核心價值消失

檢察長人事異動傳言多 前檢察長憂司法核心價值消失

相關新聞

人民告蔡政府防疫護航高端62案 檢方查無不法全部簽結

新冠疫情期間，民間人士認為政府官員護航國產高端疫苗，告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等...

「我殺人了」父拿充電線勒斃自閉兒 今判關4年

高雄市梓官區黃姓男子與妻長期照顧，患有情緒、言語多重障礙的兒子；前年兒情緒失控與母親發生口角，黃男為制止與演變成肢體衝突...

法務部今檢審會 通過檢察長入圍12人名單　

檢察官人事審議委員會民選委員昨天漏夜召開「會前會」，在角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，今天上午經由正式檢審會確認，提供...

酒駕撞死人聲請不讓國民法官審理 台北地院駁回

男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死無辜王姓駕駛，起訴進入國民法官參審程序，李與律師主張，案子經媒體廣泛報導，未來的國民法官心...

「蟑螂爬身也無力處理」她肌萎症爭助理時數 新北市不上訴全案確定

患肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日24小時），社會局核定...

新莊貪警教唆友人冒領拾得金收押禁見 警分局依規定停職

新北市新莊警分局警備隊呂姓員警，去年涉嫌教唆友人冒領多筆拾得金共計2萬1300元，案經分局自檢調查，昨天依貪汙治罪條例移...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦