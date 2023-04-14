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「蟑螂爬身也無力處理」她肌萎症爭助理時數 新北市不上訴全案確定
患肌肉萎縮症的重度障礙者「玉姐」3年前向新北市政府社會局申請個人助理服務時數每月744小時（即每日24小時），社會局核定每月60小時，不足支應生活，她提行政訴訟請求補足差額，台北高等行政法院撤銷處分，認為社會局應依判決的法律見解，再評估核定玉姐個人助理時數，而新北市府未提上訴，全案確定。
玉姐是首位打行政訴訟爭取個人助理時數的重度障礙者，日常生活全得依靠他人協助，律師形容她「連蟑螂爬過身體都無力處理」。她2020年6月15日向新北市社會局申請身心障礙者自立生活支持服務，經評估核定全額補助個人助理每月時數60小時，她不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，請求撤銷訴願及處分否准逾60小時的部分，要求補足每月684小時差額。
北高行指出，社會局沒有依規定循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果，違反法定正當程序，且社會局僅以預算規模核定個人助理服務時數，顯然沒有以玉姐為主體及決策中心，或尊重玉姐本身意願與偏好，也沒有衡酌玉姐的自立生活需求，來協調各機關的福利服務資源，評估擴大提供個人助理的可行性，有裁量怠惰的違法之處，判決玉姐勝訴。
新活力自立生活協會總幹事林君潔指出，今（14日）是上訴截止期限，先前呼籲新北市社會局不要再對一個無法好好吃飯、睡覺、喝水的重度障礙者提起上訴，耗費司法資源，應正視制度問題，而今天新北市政府確定不再提上訴，讓案件落幕。
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