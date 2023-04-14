新莊貪警教唆友人冒領拾得金收押禁見 警分局依規定停職
新北市新莊警分局警備隊呂姓員警，去年涉嫌教唆友人冒領多筆拾得金共計2萬1300元，案經分局自檢調查，昨天依貪汙治罪條例移法辦，檢察官複訊聲請羈押獲准。對此，新莊警分局表示，將依相關規定予以停職。
據了解，呂姓員警（41歲）2009年97年基特班結業，旋即分發至新北市永和警分局服務，2018年調任新莊警分局服務，歷任新莊、中港、五工等派出所，2019年7月調任警備隊服務至今。
今年1月初新莊分局發現一筆1萬3000元拾得現金疑似遭人冒領，經自檢調查，發現簽收領據是呂姓員警經手，認為他有涉案可能，報請新北市地檢署指揮偵辦，這一查又意外發現，呂員另於去年2月間也是以類似手法找友冒領，涉貪金額約計2萬1300元左右。
昨天上午，新北市警局政風室人員帶回呂員及其友人景男（41歲）問詢，偵詢時呂員坦承確實認識景男，但否認有教唆冒領；景男則說詞反覆一下承認一下否認，偵詢後依貪汙治罪條例移送兩人法辦，檢察官複訊聲請羈押，昨晚10時許法官裁定兩人准押。
對此新莊警分局表示，呂員涉案遭收押禁見，嚴重影響警察形象，有損害公眾對警察機關的信任，會秉持不庇縱、不護短的立場，依相關規定予以呂員停職處分。同時追究主官管督導失責。未來，會落實各項勤業務督考制度，預防類似事件發生。
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