新莊貪警教唆友人冒領拾得金收押禁見 警分局依規定停職

新北市新莊警分局警備隊呂姓員警，去年涉嫌教唆友人冒領多筆拾得金共計2萬1300元，案經分局自檢調查，昨天依貪汙治罪條例移法辦，檢察官複訊聲請羈押獲准。對此，新莊警分局表示，將依相關規定予以停職。

據了解，呂姓員警（41歲）2009年97年基特班結業，旋即分發至新北市永和警分局服務，2018年調任新莊警分局服務，歷任新莊、中港、五工等派出所，2019年7月調任警備隊服務至今。

今年1月初新莊分局發現一筆1萬3000元拾得現金疑似遭人冒領，經自檢調查，發現簽收領據是呂姓員警經手，認為他有涉案可能，報請新北市地檢署指揮偵辦，這一查又意外發現，呂員另於去年2月間也是以類似手法找友冒領，涉貪金額約計2萬1300元左右。

昨天上午，新北市警局政風室人員帶回呂員及其友人景男（41歲）問詢，偵詢時呂員坦承確實認識景男，但否認有教唆冒領；景男則說詞反覆一下承認一下否認，偵詢後依貪汙治罪條例移送兩人法辦，檢察官複訊聲請羈押，昨晚10時許法官裁定兩人准押。