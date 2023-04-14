男子酒駕致死求勿國民法官審案 北院裁定駁回

李姓男子酒駕競速車禍釀1死，成為台北地方法院首件國民法官案。李男以已認罪、國民法官心證受污染等理由聲請不行國民參與審判，台北地方法院今天裁定駁回。

23歲李姓男子去年酒駕競速，在台北市忠孝東路車行地下道發生車禍，造成1人死亡。台北地檢署今年3月8日依酒駕致死罪起訴李男，成為北院首件國民法官參審案件。北院當天公開分案，由法官林鈺珍、吳玟儒、洪甯雅組成合議庭審理。

李男在偵查期間被檢方聲押獲准，案件起訴後，北院召開移審庭，李男當庭坦承犯罪，自陳肇事前有喝酒，肇事後請同車曾姓少年頂替獲應允。法官裁定續行羈押禁見。

國民法官法第6條規定，應行國民參與審判案件，被告就被訴事實為有罪陳述，經審判長告知通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人聲請，聽取當事人、辯護人、輔佐人意見後，裁定不行國民參與審判。

李姓男子日前遞狀，即依國民法官法第6條規定，主張不行國民參與審判，希望從國民法官案件改回一般刑事案件由職業法官審判，成為國民法官制度上路以來，被告聲請不行國民參與審判首例。

台北地方法院11日就此聲請召開調查庭。李男及辯護人說，被告已認罪，本案經媒體廣泛報導至今，相關資料已外流，可以想見被選出來的國民法官心證已受污染，而有偏頗可能，符合國民法官法第6條的第1、4、5款規定，請求轉為一般刑案審判。

公訴檢察官表示，辯方提出李男是否超速、死者本身是否有過失等爭點，可見並非全部認罪，且酒駕致死案件本就是社會大眾關心議題，若由國民法官參與審判，更符合公共利益；國民法官必須就本案證據事實做判斷，並不是只看媒體新聞報導來判斷。

死者的母親庭上痛哭說，不要讓一般民眾誤認為酒駕撞死人，事後認罪就沒事，希望能繼續以國民法官審判，「不要再讓任何一個家庭跟我一樣」，也請法官體諒家屬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康