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投票就「免費洗車」涉行賄 花蓮鳳林鎮鳳仁里長遭判當選無效

中央社／ 花蓮縣14日電

花蓮去年選舉首件涉賄起訴案，鳳林鎮鳳仁里長許正燊選前在臉書貼文「投票給許正燊、免費幫你洗車」涉賄，一審刑事遭判1年8月，民事也被判當選無效，皆可上訴。

許正燊去年8月間，在「鳳林幫」臉書社團貼文「投票給許正燊、免費你幫洗車」，並附上5張車輛清洗後照片，網友留言詢問洗車資訊，許回覆「只局限該里」，有網友質疑留言違法才改為「下次開放免費洗車服務！有沒有像專業人員」。

花蓮地檢署調查，許正燊涉嫌提供免費洗車的勞務不正利益為代價，公開對鳳仁里里民行求賄選，去年10月執行搜索、訊問，依涉犯違反公職人員選舉罷免法提起公訴，是花蓮去年選舉首件涉賄起訴案。

許正燊以16票之差打敗對手當選里長，花蓮縣選委會去年12月2日公告當選名單後，檢方立即向花蓮地方法院提起民事當選無效之訴。

民事部分，許正燊坦承犯行，強調是因對法律認知薄弱，並非有心犯罪，請求法官給他機會。花蓮地方法院日前宣判當選無效，可上訴。

刑事部分，法官考量許正燊經人提醒後，即於網路上修正內容並表達歉意，並公開刊登放棄競選活動訊息及拆除競選文宣，認為許正燊有悔悟之心，選罷法行求不正利益罪最輕本刑為3年，酌減刑期，判處有期徒刑1年8月，褫奪公權3年，並宣告緩刑2年，全案可上訴。

花蓮 當選無效

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